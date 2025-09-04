1 órája
Egy hónap szeretete a Tappancsért: augusztusi gyűjtésünk története
Augusztusban a Kemma.hu összefogott, hogy segítsen a tatabányai Tappancs Állatotthon rászoruló lakóinak. Az adománygyűjtés sikere, tükrözi a helyi közösség együttérzését és összefogását. Cikkünkben bemutatjuk a gyűjtés eredményeit és annak hatását az állatok életére.
Augusztus elején, amikor a nyár utolsó hónapját kezdtük, a Kemma.hu csapata elhatározta, hogy segíti a bajban lévő Tatabányai Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítványt. Az állatotthon, amely már több mint 20 éve áll az elárvult állatok mellett, számtalan kihívással nézett szembe az utóbbi időszakban: romló körülmények, pénzügyi nehézségek és egyre növekvő állatszám mellett.
Eldöntöttük hogy segítünk
Mikor megtudtuk mekkora bajban van a Tappancs Állatotthon, szerkesztőségünk több tagja azonnal kocsiba szállt, és megcéloztuk a menhelyet. Ott az alapítvány tagjai fogadtak minket, és elmondták miben tud segíteni a tatabányai állatbarátok közössége. Zsigáné Marosi Éva, az állatotthon alapítója elmondta: ezúttal az általános szükségletek mellett, több megoldandó problémával néztek szembe.
- Nagy összegű számlák felgyülemlése. Ennek fő oka az, hogy ritkán kapják meg időben a rezsi számlákat, egyszerre több, költségesebb számlát kifizetniük pedig sokszor problémát okoz.
- Állatorvos hiány. Mivel korábbi helyi orvosuk fiatal gyermeket nevel, nem tud kijárni a menhelyre. Emiatt az állatokat egyesével hordják, ami lelassítja és megnehezíti a folyamatot.
- Az épület rossz állapotban van. Ahogy azt korábbi cikkeinkben hangsúlyoztuk, a menhely 20 éve épült az alapítók keze munkája által. Mára nagyon-is esedékes egy teljes felújítás.
A gyűjtésünk célja nem csupán anyagi támogatás biztosítása volt, hanem a közösségi összefogás ösztönzése is. Augusztus elején kezdtük meg a felhívásunkat, és a hónap végéig tartó kampányunk során örömmel tapasztaltuk, hogy a tatabányai állatbarátok válaszoltak a hívásunkra. Az adományozóinknak köszönhetően 120 kilogramm kutyatáp gyűlt össze, ami az alapítvány számára elengedhetetlen a mindennapi működéshez.
Összefogott a közösség
Az első szállítmány augusztus közepén érkezett meg a menhelyre. Az adomány átvételekor a Tappancs vezetője, Zsigáné Marosi Éva, elérzékenyülve köszönte meg a támogatást. Akik jelen voltak, tanúi voltak annak az örömnek és hálának, ami a kutyák és a gondozók szemében csillogott. A kutyák izgatottsága és a gondozók elismerése egyértelműen mutatta, hogy milyen nagy szükség van a közösség segítségére.
A gyűjtés során egyre több pénzadomány érkezett, köztük egy különösen megható felajánlás, amikor Gelbmann Krisztina édesanyja emlékére jelentős összeget adományozott a menhelynek. Ez az adomány nemcsak anyagi támogatást nyújtott, hanem reményt is adott a Tappancs csapatának a jövőt illetően.
A lelkes fiatalok és a szakemberek besegítenek
Az augusztus végi gyűjtésünk során láthattuk a lelkes fiatal önkéntesek szorgalmát. Diákok járták a menhelyet, hogy segítsenek a kutyák etetésében, sétáltatásában, és még a takarításban is. A kutyák nemcsak élelmet, hanem társaságot, és szeretetet is kaptak a gyerekeknek hála.
További reménysugárként tekintünk az októberi programra, aminek keretein belül szakmunkás diákokat várnak a menhelyre. A fiatal szakemberek értékes tapasztalatot szerezhetnek, és segíthetnek az állatok és gondozóik helyzetén, felkészítve az épületet a téli hónapokra.
A felújítási törekvésekkel kapcsolatban már több szakember, és építőipari vállalkozás is kifejezte kíváncsiságát. A Tappancs munkatársai bátorítanak mindenkit, ha csak pár óra munkával, vagy némi maradék építő anyaggal tudnak segíteni, tegyék meg. De a gondozók arra is felhívták a figyelmet, hogy szemetet, felhasználásra alkalmatlan anyagot ne hozzanak a telephelyre!
Az Ember legjobb barátjának nevében: Köszönjük!
Az augusztusi gyűjtés diadala nem csupán a 120 kiló kutyatáp összegyűjtése volt, hanem az emberek szívéből áradó támogatás. A pénzadományok, a tárgyi felajánlások és a diákok lelkesedése összekötötte a helyi közösséget, és bizonyította, hogy amikor a bajban lévő állatokról van szó, együtt bármire képesek vagyunk.
Zárásként szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki részt vett a gyűjtésben, a Tappancs Állatotthon csapatának és minden egyes kutyának, aki miatt ott voltunk. Az adományozás nem csak egy cselekedet, hanem egy olyan kötelék, amely összeköti az embereket az állatokkal, egy szeretetteljes közösség születése, ahol minden élet számít.
Támogasd a Tappancsot!
Még mindig várják az adományokat. Íme néhány mód, ahogy bárki segíthet:
- Anyagi támogatás: aki tud, utalhat a menhely számlaszámára (Erste Bank HU6311600006-00000000-66471343). Ebből fedezik a napi kiadásokat és a felújítás költségeit.
- Kétkezi segítség: nagy szükség van önkéntesekre a javítási munkákhoz, mert a gondozók erejükön felül dolgoznak.
- Élelmiszer és takarítószer: mindig hiánycikk, ahogy a takarók, törülközők és régi matracok is, amik melegséget adhatnak a hideg hónapokban.
- Palackgyűjtés: a visszaváltható üvegekért kapott összeget QR-kód segítségével a menhelyhez lehet juttatni. Több vállalkozás már csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez.
- Önkéntes munka: a kutyák etetése, sétáltatása nemcsak a gondozóknak nyújt segítséget, de a kutyáknak is örömöt jelent.
- Örökbefogadás: ha szeretnél társra találni, a Tappancsnál rengeteg kicsi, nagy, fiatal és idős kutya várja, hogy új otthonra leljen.