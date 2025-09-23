1 órája
Itt a rendőrség válasza a tatai tanuszoda kapcsán
A diákokat és a tanárukat már hazaengedték a kórházból. A tatai tanuszoda ügyében most újabb hírek érkeztek.
A rendőrség is vizsgálatot indított a Tatán pénteken történt tanuszodai incidens kapcsán. Összesen tíz diáklányt és tanárukat vitte a mentő kórházba mérgezés gyanújával.
Mint arról korábban a kemma.hu is beszámolt, szeptember 19-én mentők érkeztek az egyik tatai iskola diákjaihoz, miután irritáló anyag kerülhetett a levegőbe az úszásoktatás során. Több tanulót és egy kísérő pedagógust kórházba kellett szállítani.
Vizsgálat a tanuszoda ügyében
A katasztrófavédelemtől akkor megtudtuk, hogy a helyszínre a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság két szerrel, valamint a Katasztrófavédelmi Mobil Laborral vonult ki. Mire az egységek megérkeztek, a szakemberek kiürítették és átszellőztették az épületet. A mobil labor mérései határérték feletti veszélyes anyagot nem mutattak ki.
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint 11 embert – köztük 10 gyermeket – szállítottak stabil állapotban kórházba. Információink szerint a tatabányai Szent Borbála Kórházban toxikológiai és röntgenvizsgálatokat végeztek, mérgezésre utaló jelet nem találtak, a gyerekeket 24 óra után hazaengedték.
Közben az is kiderült, hogy mi okozhatta a riadalmat: a reggeli órákban a tanuszoda mellékhelyiségeiben a Városgazda Kft. munkatársai vízkőtelenítést végeztek. Az öltözőbe visszatérő gyerekek szúrós szagot érzékeltek, ezért a kísérő tanárral együtt visszatértek az iskolába, ahol a panaszokat a mentők vizsgálták ki.
A Kemma.hu az esettel kapcsolatosan megkereste a rendőrséget is, akiktől megtudtuk, hogy ismeretlen személy ellen, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt a Tatai Rendőrkapitányság folytat büntetőeljárást. A nyomozás érdekeire hivatkozva további információt egyelőre nem adtak ki.