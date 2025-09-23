Itt a rendőrség válasza a tatai tanuszoda kapcsán

A rendőrség is vizsgálatot indított a Tatán pénteken történt tanuszodai incidens kapcsán. Összesen tíz diáklányt és tanárukat vitte a mentő kórházba mérgezés gyanújával.

A tatai tanuszoda ügyében most a rendőrség is megszólalt

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Mint arról korábban a kemma.hu is beszámolt, szeptember 19-én mentők érkeztek az egyik tatai iskola diákjaihoz, miután irritáló anyag kerülhetett a levegőbe az úszásoktatás során. Több tanulót és egy kísérő pedagógust kórházba kellett szállítani.

Vizsgálat a tanuszoda ügyében

A katasztrófavédelemtől akkor megtudtuk, hogy a helyszínre a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság két szerrel, valamint a Katasztrófavédelmi Mobil Laborral vonult ki. Mire az egységek megérkeztek, a szakemberek kiürítették és átszellőztették az épületet. A mobil labor mérései határérték feletti veszélyes anyagot nem mutattak ki.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint 11 embert – köztük 10 gyermeket – szállítottak stabil állapotban kórházba. Információink szerint a tatabányai Szent Borbála Kórházban toxikológiai és röntgenvizsgálatokat végeztek, mérgezésre utaló jelet nem találtak, a gyerekeket 24 óra után hazaengedték.