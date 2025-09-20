szeptember 20., szombat

Tanuszodából a kórházba: megszólalt az egyik diák a Tatán történtekről

Információink szerint hazamehettek a gyerekek, akiket a tegnapi tatai tanuszodai eset után kórházba szállítottak. 10 diákot 24 órás megfigyelésre a Szent Borbála kórházba vittek pénteken.

Kemma.hu

Információink szerint hazaengedték a gyerekeket a péntek délelőtt a tatai Tanuszodában történt eset után. A Kemma.hu is beszámolt róla, hogy a levegőben a gyerekek szúrós szagot éreztek a tanuszoda területén. Az iskolába busszal szállították vissza a diákokat, ahol a helyszíni védőnői vizsgálatok után az érintett lányokat mentőkkel a Szent Borbála kórházba szállították megfigyelésre. Úgy tudjuk, hogy a gyerekek jól vannak. A Kemma.hu megkeresésére az egyik érintett diák nyilatkozott.

Mentőkkel szállítottak kórházba 10 gyermeket a tatai tanuszoda területén történtek miatt pénteken (illusztráció)
Mentőkkel szállítottak kórházba 10 gyermeket a tatai tanuszoda területén történtek miatt pénteken (illusztráció)
Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

Tanuszoda után a kórházba: a történtekről mesélt egy érintett diák

A kórházban a diákoktól vért vettek, amiből toxikológiai vizsgálatot, valamint a szövődmények esetleges lehetősége miatt röntgen vizsgálatot végeztek. A Kemma.hu-nak egy érintett diáklány mesélt a tegnapi napról:

-Nagyon gyorsan történt minden. A tanárnéni átküldött minket a másik öltözőbe. Mindenki gyorsan felöltözött és már rohantunk is a buszhoz. A szag kaparta a torkunkat és köhögtünk, de nem éreztem magam rosszul. Az iskolában a védőnő megvizsgált és ő kérte, hogy a kórházba is vizsgáljanak meg inkább minket. A mentőautóban jó hangulat volt, a mentősbácsi vicces hangulatot csinált a kórházba menet. Nem féltünk. A kórházban az ápolók és az orvosok is nagyon kedvesek voltak. Nem féltem a vizsgalatok alatt sem, még a vérvétel sem volt vészes. Nagyon jó volt a hangulat. Az ebéd nagyon finom volt.

 

