A tatabányai Árpád Gimnáziumban is megnyitották a 2025/2026-os tanévet

Fél hétkor már szállingóztak a diákok a tatabányai Árpád Gimnázium folyósóin, majd nyolc órakor az addig csendes épület alapzaja is kezdett megemelkedni: a tanulók megérkeztek, és széles mosollyal az arcukon üdvözölték egymást, láthatóan készen már az iskolakezdésre. Szeptember elseje van, avagy a tanévkezdés első napja. Az Árpád Gimnázium tanévnyitóján a kemma.hu is részt vett.

Eljött a tanévkezdés ideje, az Árpád Gimnáziumban ma tartották a tanévnyitót

Forrás: Tatabányai Árpád Gimnázium

Eljött a tanévkezdés ideje, az Árpád Gimnázium megnyitotta a tanévet

A lelkes diákokat a gimnázium udvarán zeneszó fogadta, a tanulók elkezdtek felsorakozni az évnyitóhoz. Az iskola új nebulói osztályfőnökük segítségével vonultak be az udvarra, ahol a tanévnyitó kezdetét vette ezen a napos őszi reggelen.

A 34 fővel induló 7.a osztályfőnöke Árendás Bence

A 32 fős 9.b osztályfőnöke nem más, mint Arnóczkyné Szabó Nóra

A szintén 32 fővel induló 9.c osztályfőnöke Bobek Márta

Végül a 31 fős 9.d osztályfőnöke Németh Zsófia lett

Az osztályok bevonulását követően az új tanulókat a régiek ünnepélyes keretek között köszöntötték: a lányok a sálat, míg a fiúk a nyakkendőt adták át diáktársaiknak. A gimnázium igazgatója, Polyóka Tamás ezt követően elmondta beszédét: a tantestületben nem következett be változás, ugyanakkor egy tanárjelöltet bemutattak. Ádám Evelin egykoron az Árpád Gimnázium tanulója volt, most pedig az ELTE magyar-történelem szakos hallgatója, aki ezt a tanévet szeretett gimnáziumában tölti. Polyóka Tamás azt is elmondta, hogy ez a térség legsikeresebb gimnáziuma, az előző tanévben gyönyörű érettségi eredmények születtek.

Az új diákok egy nagyszerű közösséghez csatlakoznak, az Árpád egy nagy család.

- hangsúlyozta az igazgató. Majd Wass Albert szavaival megnyitotta az újabb tanévet.

Légy becsületes, tisztességes és igaz!

A tanévnyitó az iskola kamarakórusának énekével zárult, Tennesse Ernie Ford Sixteen Tons című dalát adták elő, amiben Scheib Dominik 12. a osztályos tanuló énekelt.