szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

27°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Iskolakezdés

1 órája

A tatabányai Árpád Gimnáziumban is megnyitották a 2025/2026-os tanévet

Címkék#Polyóka Tamás#Árpád Gimnázium#iskolakezdés

Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, iskola kapui tágra nyílnak. Szeptember 1-el beköszöntött a tanévkezdés, a nebulók újra találkozhattak egymással, és egy új kezdet elébe néznek.A tatabányai Árpád Gimnázium tanévnyitóján jártunk.

Gábos Orsolya

Fél hétkor már szállingóztak a diákok a tatabányai Árpád Gimnázium folyósóin, majd nyolc órakor az addig csendes épület alapzaja is kezdett megemelkedni: a tanulók megérkeztek, és széles mosollyal az arcukon üdvözölték egymást, láthatóan készen már az iskolakezdésre. Szeptember elseje van, avagy a tanévkezdés első napja. Az Árpád Gimnázium tanévnyitóján a kemma.hu is részt vett.

tanévkezdés
Eljött a tanévkezdés ideje, az Árpád Gimnáziumban ma tartották a tanévnyitót
Forrás: Tatabányai Árpád Gimnázium

Eljött a tanévkezdés ideje, az Árpád Gimnázium megnyitotta a tanévet

A lelkes diákokat a gimnázium udvarán zeneszó fogadta, a tanulók elkezdtek felsorakozni az évnyitóhoz. Az iskola új nebulói osztályfőnökük segítségével vonultak be az udvarra, ahol a tanévnyitó kezdetét vette ezen a napos őszi reggelen.

  • A 34 fővel induló 7.a osztályfőnöke Árendás Bence
  • A 32 fős 9.b  osztályfőnöke nem más, mint Arnóczkyné Szabó Nóra
  • A szintén 32 fővel induló 9.c osztályfőnöke Bobek Márta
  • Végül a 31 fős 9.d osztályfőnöke Németh Zsófia lett

Az osztályok bevonulását követően az új tanulókat a régiek ünnepélyes keretek között köszöntötték: a lányok a sálat, míg a fiúk a nyakkendőt adták át diáktársaiknak. A gimnázium igazgatója, Polyóka Tamás ezt követően elmondta beszédét: a tantestületben nem következett be változás, ugyanakkor egy tanárjelöltet bemutattak. Ádám Evelin egykoron az Árpád Gimnázium tanulója volt, most pedig az ELTE magyar-történelem szakos hallgatója, aki ezt a tanévet szeretett gimnáziumában tölti. Polyóka Tamás azt is elmondta, hogy ez a térség legsikeresebb gimnáziuma, az előző tanévben gyönyörű érettségi eredmények születtek.

Az új diákok egy nagyszerű közösséghez csatlakoznak, az Árpád egy nagy család.

- hangsúlyozta az igazgató. Majd Wass Albert szavaival megnyitotta az újabb tanévet.

Légy becsületes, tisztességes és igaz! 

A tanévnyitó az iskola kamarakórusának énekével zárult, Tennesse Ernie Ford Sixteen Tons című dalát adták elő, amiben Scheib Dominik 12. a osztályos tanuló énekelt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu