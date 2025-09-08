Kulisszatitkok a tanévkezdésről: így indult a tanév a pedagógusok szemével

Tudjuk, hogy néz ki a diákok szemszögéből a tanévkezdés, ám arra kevesen gondolnak, hogy a pedagógusok hogy készülnek. Most Polyóka Tamás, az Árpád Gimnázium igazgatója és Szabó Zsuzsanna, a Pólya György Általános Iskola pedagógusa beszélt erről portálunknak.

Fotó: miniseries / Forrás: Getty Images

Tanévkezdés tanári szemszögből

Elsőként a tatabányai Árpád Gimnázium igazgatója válaszolt arra a kérdésünkre, náluk, mint tanároknál, hogy néz ki a tanévkezdés.

– A tanévkezdés nálunk, pedagógusoknál mindig úgy néz ki, hogy minden tanév augusztus 21-én indul. Augusztus 21-én egy alakuló értekezleten megbeszéljük az éppen aktuális feladatokat, amik a tanév indításához szükségesek. A mi esetükben az osztályozó vizsgáknak a megszervezése. Javító vizsgákat nem kell szervezni, mert évek óta nincs bukás.

Nagyon sok tehetséges tanuló jár hozzánk, akik előrehozott érettségi vizsgát szeretnének tenni most, az őszi vizsgaidőszakban és ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni - elsősorban idegen nyelvekből, azon belül is angolból-osztályozó vizsgákat tesznek, előre kell teljesíteniük a követelményeket. Ennek köszönhetően most közel 150 vizsgát kellett, hogy leszervezzünk.

– Ebből a nyelvi osztályozó vizsgák 126 volt, a többi pedig egyéni tanrendből történt. Ezek a vizsgák 22-én kezdődtek el, reggel 8-kor kezdődtek és délután 4-kor fejeződtek be, írásbeli és szóbeli is volt. Akik nem vizsgáztattak, a munkaközösségek értekezleteket tartottak, a munkaközösségi munkatervek elkészültek. Átnézték a tanmeneteket, amivel a tanévet el tudjuk indítani. Iskolavezetés szintjén a tantárgyfelosztás véglegesítése, ami ilyenkor borzasztóan fontos, és a tantárgyfelosztásra épülő órarend elkészítése.

- mondta Polyóka Tamás.

Szabó Zsuzsanna, a sárberki Pólya György Általános Iskola testnevelője, és gyógypedagógusa is elmondta, az ő számára, hogyan kezdődik egy tanév.

– A szeptember 1-ét megelőző héten össze kell állítani az órarendet. Egyeztetni kell a régi és új diákokat, ugyanis mindig akad olyan, aki elmegy az iskolából, például elköltözik. Elő kell készíteni a szakköröket, plusz foglalkozásokat. Mivel az iskolában én vagyok a gyermekvédelemért felelős, ezzel is kell foglalkoznom, és az összes SNI-s, vagy BTMN-es diák hozzám tartozik. Aztán foglalkoznom kell a drogprevencióval is, és a tanmenettel. El kell látni adminisztrációs feladatokat, és előre át kell beszélni az egész évet, továbbá én vagyok a munkaközösség vezető is.