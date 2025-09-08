szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

16°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Érdekesség

1 órája

Kulisszatitkok a tanévkezdésről: így indult a tanév a pedagógusok szemével

Címkék#Árpád Gimnázium#Pólya György Általános Iskola#Szabó Zsuzsanna#kulisszatitkok

A becsengetés nemcsak a diákoknak jelent izgalmat. A tanároknál a tanévkezdés előtt már hajnalban indul a pörgés órarendekkel, és kávéhegyekkel – most kiderülnek a tanévkezdés kulisszatitkai, amelyekről a diákok mit sem sejtenek.

Gábos Orsolya

Tudjuk, hogy néz ki a diákok szemszögéből a tanévkezdés, ám arra kevesen gondolnak, hogy a pedagógusok hogy készülnek. Most Polyóka Tamás, az Árpád Gimnázium igazgatója és Szabó Zsuzsanna, a Pólya György Általános Iskola pedagógusa beszélt erről portálunknak.

A tanévkezdéskor fokozottan ügyeljünk a biztonságra! iskola tanévkezdés baleset biztonság
A tanévkezdéskor fokozottan ügyeljünk a biztonságra!
Fotó: miniseries / Forrás:  Getty Images

Tanévkezdés tanári szemszögből

Elsőként a tatabányai Árpád Gimnázium igazgatója válaszolt arra a kérdésünkre, náluk, mint tanároknál, hogy néz ki a tanévkezdés.

– A tanévkezdés nálunk, pedagógusoknál mindig úgy néz ki, hogy minden tanév augusztus 21-én indul. Augusztus 21-én egy alakuló értekezleten megbeszéljük az éppen aktuális feladatokat, amik a tanév indításához szükségesek. A mi esetükben az osztályozó vizsgáknak a megszervezése. Javító vizsgákat nem kell szervezni, mert évek óta nincs bukás. 

Nagyon sok tehetséges tanuló jár hozzánk, akik előrehozott érettségi vizsgát szeretnének tenni most, az őszi vizsgaidőszakban és ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni - elsősorban idegen nyelvekből, azon belül is angolból-osztályozó vizsgákat tesznek, előre kell teljesíteniük a követelményeket. Ennek köszönhetően most közel 150 vizsgát kellett, hogy leszervezzünk. 

– Ebből a nyelvi osztályozó vizsgák 126 volt, a többi pedig egyéni tanrendből történt. Ezek a vizsgák 22-én kezdődtek el, reggel 8-kor kezdődtek és délután 4-kor fejeződtek be, írásbeli  és szóbeli is volt. Akik nem vizsgáztattak, a munkaközösségek értekezleteket tartottak, a munkaközösségi munkatervek elkészültek. Átnézték a tanmeneteket, amivel a tanévet el tudjuk indítani. Iskolavezetés szintjén a tantárgyfelosztás véglegesítése, ami ilyenkor borzasztóan fontos, és a tantárgyfelosztásra épülő órarend elkészítése.

- mondta  Polyóka Tamás.

Szabó Zsuzsanna, a sárberki Pólya György Általános Iskola testnevelője, és gyógypedagógusa is elmondta, az ő számára, hogyan kezdődik egy tanév.

– A szeptember 1-ét megelőző héten össze kell állítani az órarendet. Egyeztetni kell a régi és új diákokat, ugyanis mindig akad olyan, aki elmegy az iskolából, például elköltözik. Elő kell készíteni a szakköröket, plusz foglalkozásokat. Mivel az iskolában én vagyok a gyermekvédelemért felelős, ezzel is kell foglalkoznom, és az összes SNI-s, vagy BTMN-es diák hozzám tartozik. Aztán foglalkoznom kell a drogprevencióval is, és a tanmenettel. El kell látni adminisztrációs feladatokat, és előre át kell beszélni az egész évet, továbbá én vagyok a munkaközösség vezető is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu