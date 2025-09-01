2 órája
Ötödik alkalommal rendezték meg a mazsolatábort az Árpád Gimnáziumban +fotók
Tatabányán idén is megrendezték az Árpád Gimnázium egyik legkedveltebb hagyományát, a mazsolatábort, ahol az új diákok játékos programokon keresztül ismerkedhetnek meg egymással és az iskola közösségével. A tanévkezdés előtt ez egy remek program, ahol a régi és új diákok meg tudnak ismerkedni egymással.
Tatabányán immár ötödik alkalommal került sor az Árpád Gimnázium sajátos hagyományává vált mazsolatáborra. Az esemény célja, hogy az intézmény új diákjai – az úgynevezett „mazsolák” – kötetlen formában ismerkedhessenek meg egymással, a felsőbb éves tanulókkal, valamint leendő tanáraikkal, még a tanévkezdés előtt.
Játékos ismerkedés a tanévkezdés előtt
A gimnázium igazgatója, Polyóka Tamás elmondta: a kezdeményezést évekkel ezelőtt egy akkori kollégájuk, Gulyás Tamás indította el, és azóta is rendkívül népszerű a diákok körében.
A tapasztalataink azt mutatják, hogy a tábor nagyban megkönnyíti a közösségépítést, és segít az új tanulóknak gyorsabban beilleszkedni az iskola életébe
– fogalmazott az intézmény vezetője.
A mazsolatábor programjai játékos feladatok, közösségi vetélkedők és csapatépítő gyakorlatok köré szerveződnek. A diákok nemcsak egymással, hanem a gimnázium hagyományaival és szellemiségével is megismerkedhetnek. Az esemény így nemcsak a jó hangulat megteremtését szolgálja, hanem komoly segítséget nyújt abban is, hogy az új tanév gördülékenyen induljon. Az Árpád Gimnáziumban bíznak benne, hogy a mazsolatábor a jövőben is fennmarad, és még sok generáció számára jelent majd maradandó élményt.
Az iskola folyosóin jártunkban-keltünkben két diákot csíptünk el, egyikük a 10., míg a másik a 12. osztályt kezdi hétfőn. Az Árpádot mindketten szeretik, és komoly tervekkel indulnak neki a következő tanévnek: a végzős diák, Réka a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre fog felvételizni és már most tudja, hogy a mesterképzést is el fogja végezni, míg a 10. osztályt kezdő Botond külföldi jogi egyetemről álmodozik.
GALÉRIA: Ilyen volt a Mazsola tábor Tatabányán (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám