Ötödik alkalommal rendezték meg a mazsolatábort az Árpád Gimnáziumban +fotók

Tatabányán immár ötödik alkalommal került sor az Árpád Gimnázium sajátos hagyományává vált mazsolatáborra. Az esemény célja, hogy az intézmény új diákjai – az úgynevezett „mazsolák” – kötetlen formában ismerkedhessenek meg egymással, a felsőbb éves tanulókkal, valamint leendő tanáraikkal, még a tanévkezdés előtt.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Játékos ismerkedés a tanévkezdés előtt

A gimnázium igazgatója, Polyóka Tamás elmondta: a kezdeményezést évekkel ezelőtt egy akkori kollégájuk, Gulyás Tamás indította el, és azóta is rendkívül népszerű a diákok körében.

A tapasztalataink azt mutatják, hogy a tábor nagyban megkönnyíti a közösségépítést, és segít az új tanulóknak gyorsabban beilleszkedni az iskola életébe

– fogalmazott az intézmény vezetője.

A mazsolatábor programjai játékos feladatok, közösségi vetélkedők és csapatépítő gyakorlatok köré szerveződnek. A diákok nemcsak egymással, hanem a gimnázium hagyományaival és szellemiségével is megismerkedhetnek. Az esemény így nemcsak a jó hangulat megteremtését szolgálja, hanem komoly segítséget nyújt abban is, hogy az új tanév gördülékenyen induljon. Az Árpád Gimnáziumban bíznak benne, hogy a mazsolatábor a jövőben is fennmarad, és még sok generáció számára jelent majd maradandó élményt.

Az iskola folyosóin jártunkban-keltünkben két diákot csíptünk el, egyikük a 10., míg a másik a 12. osztályt kezdi hétfőn. Az Árpádot mindketten szeretik, és komoly tervekkel indulnak neki a következő tanévnek: a végzős diák, Réka a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre fog felvételizni és már most tudja, hogy a mesterképzést is el fogja végezni, míg a 10. osztályt kezdő Botond külföldi jogi egyetemről álmodozik.