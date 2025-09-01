szeptember 1., hétfő

Ötödik alkalommal rendezték meg a mazsolatábort az Árpád Gimnáziumban +fotók

Tatabányán idén is megrendezték az Árpád Gimnázium egyik legkedveltebb hagyományát, a mazsolatábort, ahol az új diákok játékos programokon keresztül ismerkedhetnek meg egymással és az iskola közösségével. A tanévkezdés előtt ez egy remek program, ahol a régi és új diákok meg tudnak ismerkedni egymással.

Gábos Orsolya

Tatabányán immár ötödik alkalommal került sor az Árpád Gimnázium sajátos hagyományává vált mazsolatáborra. Az esemény célja, hogy az intézmény új diákjai – az úgynevezett „mazsolák” – kötetlen formában ismerkedhessenek meg egymással, a felsőbb éves tanulókkal, valamint leendő tanáraikkal, még a tanévkezdés előtt. 

tanévkezdés
Ötödik alkalommal tartott mazsolatábort a tatabányai Árpád Gimnázium tanévkezdés előtt
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Játékos ismerkedés a tanévkezdés előtt

A gimnázium igazgatója, Polyóka Tamás elmondta: a kezdeményezést évekkel ezelőtt egy akkori kollégájuk, Gulyás Tamás indította el, és azóta is rendkívül népszerű a diákok körében. 

A tapasztalataink azt mutatják, hogy a tábor nagyban megkönnyíti a közösségépítést, és segít az új tanulóknak gyorsabban beilleszkedni az iskola életébe

 – fogalmazott az intézmény vezetője.

A mazsolatábor programjai játékos feladatok, közösségi vetélkedők és csapatépítő gyakorlatok köré szerveződnek. A diákok nemcsak egymással, hanem a gimnázium hagyományaival és szellemiségével is megismerkedhetnek. Az esemény így nemcsak a jó hangulat megteremtését szolgálja, hanem komoly segítséget nyújt abban is, hogy az új tanév gördülékenyen induljon. Az Árpád Gimnáziumban bíznak benne, hogy a mazsolatábor a jövőben is fennmarad, és még sok generáció számára jelent majd maradandó élményt.

Az iskola folyosóin jártunkban-keltünkben két diákot csíptünk el, egyikük a 10., míg a másik a 12. osztályt kezdi hétfőn. Az Árpádot mindketten szeretik, és komoly tervekkel indulnak neki a következő tanévnek: a végzős diák, Réka a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre fog felvételizni és már most tudja, hogy a mesterképzést is el fogja végezni, míg a 10. osztályt kezdő Botond külföldi jogi egyetemről álmodozik.

GALÉRIA: Ilyen volt a Mazsola tábor Tatabányán (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

