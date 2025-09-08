szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

18°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tanévkezdés

1 órája

Parlamenti túra, felmérő, új igazgató - így telt az első hét az esztergomi iskolásoknak

Címkék#iskola#szakképzési centrum#tanévkezdés

Az új tanév első hete mozgalmasan telt. Volt olyan intézmény, amely az első héten kirándulást szervezett. Az egyházi iskolák pedig Budapesten nyitották a tanévet.

Feleki Marietta

Az új tanév új kihívásokkal és élményekkel is jár. Körbenéztünk, milyen volt az évkezdés az esztergomi iskolákban.

Volt olyan intézmény, amely az első héten kirándulást szervezett. Az egyházi iskolák pedig Budapesten nyitották a tanévet.
Az Árpád-házi iskolások a Parlamentbe kirándultak a tanévkezdéskor

Közös tanévkezdés a bazilika előtt

A város három egyházi iskolája, a Prímási Iskolaközpont intézményei a Meszlényi Zoltán Katolikus Általános Iskola és az Árpád-házi Szent Erzsébet-iskola is a budapesti Szent István Bazilika előtti ünnepélyes évnyitón kezdte a tanévet. A budapesti és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez tartozó vidéki katolikus iskolák közös Veni Sanctéján mindegyik esztergomi iskola képviseltette magát.

Az ünnepi eseményt Erdő Péter bíboros celebrálta, a bazilika előtti téren  34 katolikus egyházi fenntartású iskola 5400 tanulója, pedagógusa vett részt. 

Új igazgatót köszöntöttek

Az Árpád-házi Szent Erzsébet iskola új igazgatót is köszönthetett az évnyitón, számolt be az intézmény a Facebook-oldalán. A főegyházmegyei ünnepélyes tanévnyitó szentmisét követően Kürti Zoltán, az intézmény új igazgatója átvette a kinevezését Erdő Péter bíborostól. Az egyházi iskolák a budapesti évnyitón túl helyben is ünnepelték a tanévkezdést. 

Az Árpád-házi Szent Erzsébet-iskola negyedikeseinek élmény volt ez első hét. A napi feszes menetrend mellett az évfolyam a hét utolsó napján a Parlamentbe látogattak, ahol természetesen a Szent Koronát is megnézték.

Ismétlő dolgozatok is voltak

Az első hét a legtöbb helyen az órarendről, a szakkörökre jelentkezésről, és persze a  vissza- és beszokásról szólt. Ám több iskolában is már a tavalyi anyag ismétlése volt porondon, nem egy intézményben ismétlő röpdolgozatot írtak a diákok.

A tankönyveket az első nap kapták meg a gyerekek az esztergomi iskolákban, ám a dorogi sulikban például a tanévnyitót megelőző napokban osztották ki a könyveket.

Az Esztergomi Szakképzési Centrum Bottyán János Technikumának tanulóinál is akadt élmény az első hétre. Az Otthon Segítünk Alapítvány-szervezte Meseösvény programján vettek részt az iskola diákjai önkéntes segítőként.

És hogy milyen volt a tanévkezdés a tanárok szemszögéből? Azt is megkérdeztük.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu