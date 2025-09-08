Parlamenti túra, felmérő, új igazgató - így telt az első hét az esztergomi iskolásoknak

Az új tanév új kihívásokkal és élményekkel is jár. Körbenéztünk, milyen volt az évkezdés az esztergomi iskolákban.

Az Árpád-házi iskolások a Parlamentbe kirándultak a tanévkezdéskor

Közös tanévkezdés a bazilika előtt

A város három egyházi iskolája, a Prímási Iskolaközpont intézményei a Meszlényi Zoltán Katolikus Általános Iskola és az Árpád-házi Szent Erzsébet-iskola is a budapesti Szent István Bazilika előtti ünnepélyes évnyitón kezdte a tanévet. A budapesti és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez tartozó vidéki katolikus iskolák közös Veni Sanctéján mindegyik esztergomi iskola képviseltette magát.

Az ünnepi eseményt Erdő Péter bíboros celebrálta, a bazilika előtti téren 34 katolikus egyházi fenntartású iskola 5400 tanulója, pedagógusa vett részt.

Új igazgatót köszöntöttek

Az Árpád-házi Szent Erzsébet iskola új igazgatót is köszönthetett az évnyitón, számolt be az intézmény a Facebook-oldalán. A főegyházmegyei ünnepélyes tanévnyitó szentmisét követően Kürti Zoltán, az intézmény új igazgatója átvette a kinevezését Erdő Péter bíborostól. Az egyházi iskolák a budapesti évnyitón túl helyben is ünnepelték a tanévkezdést.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet-iskola negyedikeseinek élmény volt ez első hét. A napi feszes menetrend mellett az évfolyam a hét utolsó napján a Parlamentbe látogattak, ahol természetesen a Szent Koronát is megnézték.

Ismétlő dolgozatok is voltak

Az első hét a legtöbb helyen az órarendről, a szakkörökre jelentkezésről, és persze a vissza- és beszokásról szólt. Ám több iskolában is már a tavalyi anyag ismétlése volt porondon, nem egy intézményben ismétlő röpdolgozatot írtak a diákok.

A tankönyveket az első nap kapták meg a gyerekek az esztergomi iskolákban, ám a dorogi sulikban például a tanévnyitót megelőző napokban osztották ki a könyveket.

Az Esztergomi Szakképzési Centrum Bottyán János Technikumának tanulóinál is akadt élmény az első hétre. Az Otthon Segítünk Alapítvány-szervezte Meseösvény programján vettek részt az iskola diákjai önkéntes segítőként.

És hogy milyen volt a tanévkezdés a tanárok szemszögéből? Azt is megkérdeztük.