Tanév

1 órája

Kemény ősz vár a diákokra Tatabányán, ez sorsokat fog eldönteni

Tatabányán is túl vannak az első iskolai napokon. A tanév első hete egyszerre hozott izgalmat, meghatódást és jó adag káoszt. Kántor Péter elmondta, hogy tanévkezdés után, hogyan is telt az első hét az Árpád Gimnáziumban.

Gábos Orsolya

Szeptember 1-én, hétfőn elindultak a porontyok, és a már kicsit nagyobb nebulók az iskolába. Az Árpád Gimnázium és a Tatabányai Szakképzési Centrum évnyitójáról mi is beszámoltunk, ám most arra voltunk kíváncsiak, hogy tanévkezdés után, hogy telt az első hét az iskolában.

A tanévkezdés után több tatabányai diákra is sorsdöntő vizsgák várnak ősszel
A tanévkezdés után több tatabányai diákra is sorsdöntő vizsgák várnak ősszel
Forrás: Tatabányai Árpád Gimnázium

Így telt a tanévkezdés után az első hét

Kérdésünkkel a tatabányai Árpád Gimnázium igazgatóhelyettesét, Kántor Pétert kerestük meg, aki az alábbi választ adta számunkra:

Az első tanítási napon az első órás tanévnyitó után osztályfőnöki órákat tartottunk, Itt a diákok megismerhették a tanév legfontosabb feladatait, programjait, átestek a tűz- és balesetvédelmi oktatáson, valamint átvették a tankönyveiket. A második naptól kezdődően már órarend szerinti tanítás volt. A legizgalmasabb az első hét talán a bejövő osztályok diákjai számára volt, akik a mazsolatábor előző heti, játékos feladatai után most már a munka során ismerkednek az iskolával, a követelményekkel, tanáraikkal. A 11. osztályosoknak újdonság, hogy beindultak számukra a fakultációs órák, a végzősök számára pedig már az év elején elkezdődnek a fontos események szervezései, illetve természetesen az érettségire való intenzív felkészülés. A héten már az őszi érettségire is jelentkezhettek azok a diákok, akik előrehozott érettségi vizsgát szeretnének tenni, valamint elindult a szakkörök és a mindennapos  testnevelésórák szervezése is.

Az Árpád Gimnázium idén új tanárjelöltet köszöntött, aki egyben a gimnázium volt diákja. Ádám Evelinnek most nem tanulóként, hanem diákként telt el az első hete.

 

