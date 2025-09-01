Tanévkezdés az utakon is: egyenruhások vigyáznak a gyerekekre +fotók, videó

Elkezdődött a tanév, ami az utakon is nagy változást hoz: reggelente és délután egyszerre indul útnak sok kis és nagyobb gyerek, velük pedig autók százai gördülnek az iskolák elé. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerint a tanévkezdés minden évben fokozott veszélyeket rejt a közlekedésben, hiszen a gyerekek a közlekedés legvédtelenebb résztvevői.

A tanévkezdéshez a rendőrség és a polgárőrök is megerősített jelenléttel vigyáznak a gyerekek biztonságára.

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A rendőrség kiemelt feladatának tekinti a gyermekek védelmét és közlekedésük biztonságosabbá tételét. A tanévkezdéskor ezért minden évben fokozott közterületi jelenlétet biztosítanak a forgalmasabb iskolák környékén, hogy a gyerekek épségben juthassanak át a zebrán és biztonságban érhessenek az iskolába.

Tanévkezdés az utakon is

Tatán idén három nagy forgalmú helyszínen is rendőrök, polgárőrök és a közterület-felügyelet tagjai segítik a gyerekeket és a szülőket: az Ady Endre úton, a Komáromi úton és az Új úti körforgalomnál. Ezek az átkelők több nagy intézményt

a Vaszary János Általános Iskolát

a Talentumot, a Kőkúti Általános Iskolát

a Református Gimnáziumot

a Színes Iskolát is érintik, így reggelente kiemelten zsúfolttá válhatnak.

Nemcsak a városban, hanem a falvakban is szerveznek zebraőrséget. A Komárom-Esztergom Vármegyei Polgárőr Szövetséghez 2025-ben 42 egyesület tartozik, közülük sokan részt is vesznek az iskolakezdési akcióban.

– Minden év szeptemberében ott vagyunk a gyalogátkelőknél, hogy a nyári szünet után a gyerekek visszaszokjanak a forgalomhoz, és biztonságban juthassanak el az iskolába – hangsúlyozta Kun Csaba, a szövetség elnöke.