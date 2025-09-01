szeptember 1., hétfő

Tanévkezdés az utakon is: egyenruhások vigyáznak a gyerekekre +fotók, videó

Szeptember elsején nemcsak az iskolák udvarai telnek meg újra élettel, hanem az utak is: sok kisdiák és szülő reggel és délután egyszerre indul útnak. A tanévkezdéskor a rendőrség és a polgárőrök is megerősített jelenléttel vigyáznak a gyerekek biztonságára.

Goletz-DeáK Viktória

Elkezdődött a tanév, ami az utakon is nagy változást hoz: reggelente és délután egyszerre indul útnak sok kis és nagyobb gyerek, velük pedig autók százai gördülnek az iskolák elé. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerint a tanévkezdés minden évben fokozott veszélyeket rejt a közlekedésben, hiszen a gyerekek a közlekedés legvédtelenebb résztvevői.

A tanévkezdéshez a rendőrség és a polgárőrök is megerősített jelenléttel vigyáznak a gyerekek biztonságára.
Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A rendőrség kiemelt feladatának tekinti a gyermekek védelmét és közlekedésük biztonságosabbá tételét. A tanévkezdéskor ezért minden évben fokozott közterületi jelenlétet biztosítanak a forgalmasabb iskolák környékén, hogy a gyerekek épségben juthassanak át a zebrán és biztonságban érhessenek az iskolába.

Tanévkezdés az utakon is

Tatán idén három nagy forgalmú helyszínen is rendőrök, polgárőrök és a közterület-felügyelet tagjai segítik a gyerekeket és a szülőket: az Ady Endre úton, a Komáromi úton és az Új úti körforgalomnál. Ezek az átkelők több nagy intézményt

  • a Vaszary János Általános Iskolát
  • a Talentumot, a Kőkúti Általános Iskolát
  • a Református Gimnáziumot 
  • a Színes Iskolát is érintik, így reggelente kiemelten zsúfolttá válhatnak.

Nemcsak a városban, hanem a falvakban is szerveznek zebraőrséget. A Komárom-Esztergom Vármegyei Polgárőr Szövetséghez 2025-ben 42 egyesület tartozik, közülük sokan részt is vesznek az iskolakezdési akcióban. 
– Minden év szeptemberében ott vagyunk a gyalogátkelőknél, hogy a nyári szünet után a gyerekek visszaszokjanak a forgalomhoz, és biztonságban juthassanak el az iskolába – hangsúlyozta Kun Csaba, a szövetség elnöke.

Neszmélyen például a Launai Miklós Református Iskola tanulóinak biztonságát vigyázzák a polgárőrök a Fő út-Szentmiklósi utca kereszteződésénél.
– A főútvonalon, a művelődési ház utáni gyalogátkelőhelynél biztosítjuk a forgalmat, hogy a diákok zavartalanul mehessenek át. Vannak tanulók, akik gyalog vagy kerékpárral járnak iskolába, mások pedig busszal érkeznek Süttő felől. Számukra egyaránt segítséget nyújtunk – mondta Ősz Zoltán, a Dunaalmási Polgárőr Egyesület vezetője.

GALÉRIA: Tanévkezdés az utakon (Fotó: G.D.V.)

Fotók: G.D.V.

Közös példamutatás

A rendőrség szerint a pedagógusoknak és a szülőknek is fontos szerepük van abban, hogy a gyerekek megtanulják a közlekedési szabályokat, és időben felismerjék a veszélyes helyzeteket.

A kistelepüléseken, többek között Neszmélyen is a polgárőrök segítették a diákok közlekedését hétfő reggel
Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

– Általános szabály, hogy mielőtt a gyermekek egyedül mennének az iskolába, előzetesen meg kell velük ismertetni az adott útvonalat, és alaposan be kell gyakoroltatni a biztonságos közlekedéshez nélkülözhetetlen fogásokat. Ennek legjobb módja, ha a szülők a gyermekkel együtt járják be az iskolába vezető utat, függetlenül attól, hogy gyalog, kerékpárral, rollerrel, vagy tömegközlekedéssel jut el az iskolába – tanácsolta Koczur Tímea rendőr főhadnagy. A szülőnek minden kritikusabb helyen célszerű felhívni a figyelmet a várható veszélyekre, és azokat célszerű visszakérdezni a gyermektől. A szakemberek azt is javasolják, hogy az egyedül közlekedő diákok számára készüljenek útvonaltervek, amelyek kijelölik a legbiztonságosabb gyalogos átkelőket, és segítenek a helyes közlekedési magatartás elsajátításában. 

Így a tanévkezdés nemcsak az iskolákban jelent kihívást, hanem az utakon is: a rendőrök és polgárőrök jelenléte azonban garancia arra, hogy a legkisebbek biztonságban indulhassanak minden reggel az iskolába.

