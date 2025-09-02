Milyen ma diáknak lenni a Szakképzési Centrumban? Belestünk a kulisszák mögé az évnyitón

Beköszöntött az ősz, ezzel pedig együtt jár az is, hogy elkezdődött az újabb tanév a diákok számára. Ahogy megírtuk, a tatabányai Árpád Gimnázium megnyitotta a 2025/26-os tanévet, ahogy a Tatabányai Szakképzési Centrum is kitárta kapuit a nebulók előtt..

A Tatabányai Szakképzési Centrum is túl van a tanévnyitón

Forrás: Tatabányai Szakképzési Centrum

A szakképzési intézményekben így kezdődik a tanév

Szeptember 1-én a tanévnyitó ünnepélyt követően, elkezdődött a 2025/2026. tanév a Tatabányai Szakképzési Centrum tizenegy intézményében. Ezek az intézmények Komáromban, Kisbéren, Oroszlányban, Tatán és Tatabányán találhatók meg.

Tatabányai SZC Alapy Gáspár Technikum és Szakképző Iskola (Komárom)

Tatabányai SZC Kultsár István Technikum (Komárom)

Tatabányai SZC Bánki Donát Szakképző Iskola (Kisbér)

Tatabányai SZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Tata)

Tatabányai SZC Eötvös Loránd Szakképző Iskola (Oroszlány)

Tatabányai SZC Bánki Donát-Péch Antal Technikum (Tatabánya)

Tatabányai SZC Fellner Jakab Technikum és Szakképző Iskola (Tatabánya)

Tatabányai SZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola (Tatabánya)

Tatabányai SZC Kultsár István Technikum (Tatabánya)

A technikumokban, szakképző iskolákban összesen mintegy 4500 diák tanul nappali tagozaton. Hétfőn ezren kezdték meg a középiskolai tanulmányaikat. A tanévkezdés előtti gólyanapok keretében ismerkedtek a középiskolájukkal, a felsőbb éves tanulókkal és az oktatóikkal, hasonlatosan az Árpád Gimnázium mazsolatáborához.