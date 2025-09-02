szeptember 2., kedd

Oktatás

25 perce

Milyen ma diáknak lenni a Szakképzési Centrumban? Belestünk a kulisszák mögé az évnyitón

Címkék#Tatabányai Szakképzési Centrum#iskola#tanév

Ahogy Ady írta, "Párizsba beszökött az Ősz", és a költői kép most Tatabányán is valósággá vált: vége a nyári szünetnek, a diákok ismét birtokba vették az iskolapadokat. Nemcsak a gimnáziumokban, hanem a Tatabányai Szakképzési Centrumban is ünnepélyesen megnyitották az új tanévet.

Gábos Orsolya

Beköszöntött az ősz, ezzel pedig együtt jár az is, hogy elkezdődött az újabb tanév a diákok számára. Ahogy megírtuk, a tatabányai Árpád Gimnázium megnyitotta a 2025/26-os tanévet, ahogy a Tatabányai Szakképzési Centrum is kitárta kapuit a nebulók előtt..

tanév
A Tatabányai Szakképzési Centrum is túl van a tanévnyitón
Forrás: Tatabányai Szakképzési Centrum

A szakképzési intézményekben így kezdődik a tanév

Szeptember 1-én a tanévnyitó ünnepélyt követően, elkezdődött a 2025/2026. tanév a Tatabányai Szakképzési Centrum tizenegy intézményében. Ezek az intézmények Komáromban, Kisbéren, Oroszlányban, Tatán és Tatabányán találhatók meg.

  • Tatabányai SZC Alapy Gáspár Technikum és Szakképző Iskola (Komárom)
  • Tatabányai SZC Kultsár István Technikum (Komárom)
  • Tatabányai SZC Bánki Donát Szakképző Iskola (Kisbér)
  • Tatabányai SZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Tata)
  • Tatabányai SZC Eötvös Loránd Szakképző Iskola (Oroszlány)
  • Tatabányai SZC Bánki Donát-Péch Antal Technikum (Tatabánya)
  • Tatabányai SZC Fellner Jakab Technikum és Szakképző Iskola (Tatabánya)
  • Tatabányai SZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola (Tatabánya)
  • Tatabányai SZC Kultsár István Technikum (Tatabánya)

A technikumokban, szakképző iskolákban összesen mintegy 4500 diák tanul nappali tagozaton. Hétfőn ezren kezdték meg a középiskolai tanulmányaikat. A tanévkezdés előtti gólyanapok keretében ismerkedtek a középiskolájukkal, a felsőbb éves tanulókkal és az oktatóikkal, hasonlatosan az Árpád Gimnázium mazsolatáborához.

A nyár folyamán az intézményeinkben felújítások zajlottak, megújultak egyes helyiségek, fontos számunkra, hogy szebb környezetet teremtsünk a tanuláshoz. A szakmai oktatáshoz újabb eszközökkel gyarapodtak az iskolák, ezzel biztosítva a naprakész tudás elsajátítását

 - mondta az intézmény főigazgató helyettese. 

Kiemelte azt is, hogy 21 ágazat, 60 szakmáját sajátíthatják el a tanulóik. Lehetőséget kínálnak a legjobbaknak és a hátrányos helyzetűeknek is. Júniusban náluk végzett az ország legjobb cukrásza! Okleveles technikus képzésben könnyebb bejutni a felsőoktatásba, mert a kreditbeszámítás miatt hamarabb kaphat a hallgató diplomát. Tudjuk, a jó szakember aranyat ér! A szakképző iskolában a mesteremberek utánpótlását a szakképzés adja. A technikumból pedig képzett szakemberekkel gyarapodik a munkaerőpiac. 

A duális képzésnek köszönhetően a végzett fiatalok már tényleges munkatapasztalattal vállalhatnak munkát. A tanulmányaik során ösztöndíjban is részesülnek, a duális képzés során munkabért kapnak, majd a végzést követően egyszeri pályakezdési juttatás segíti őket.

Minden fiatalnak lehetőséget, perspektívát adunk. A mottónk: „Kezedben a jövőd!”

Gál Csaba, a Szakképzési Centrum kancellárja a következőképpen nyilatkozott a tanévkezdésről:

A szakképzési rendszer átalakítása látható eredményeket hozott, ezt igazolja az iskoláinkba jelentkezők létszáma is. Valamennyi diákunknak és oktatónknak sikeres és élményekben gazdag tanévet kívánunk!

Korábban beszámoltunk a szakképzési tanév rendjéről is.

 

