Elindult a tanév, ime az idei iskolai szünetek időpontjai
Újra megteltek élettel a Komárom-Esztergom vármegyei iskolák udvarai és tantermei, hiszen több mint 21 ezer diák kezdte meg ma a tanulást. Most összeszedtük, hogy mit érdemes tudni a 2025/26-os tanévről és a szünetekről.
Ma reggel a vármegye minden pontján ünneplőbe öltözött gyerekek indultak el az iskolába. Néhol még szorosan fogták szüleik kezét, máshol már barátokat öleltek újra a kapuban. Volt, aki első alkalommal ült be az iskolapadba, mások már magabiztosan léptek be a jól ismert tantermekbe. Elkezdődött a 2025/26-os tanév.
Összesen 21 512 diák csomagolta be ma reggel a táskáját Komárom-Esztergom vármegyében, hogy újra találkozzon barátaival, vagy megismerje az új iskolatársait és egy újabb évet töltsön az iskola falai között.
Elkezdődött a 2025/26-os tanév
Több mint 13 ezer tanuló, köztük 1550 elsős kezdte meg a tanulást a Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákban. A gimnáziumokban közel 2400 diák, közülük 476-an kilencedik évfolyamosként vágtak neki a középiskolának. Közben az Esztergomi Tankerület iskoláiban 5366 általános iskolás és 949 középiskolás tanuló számára szólt ma a csengő.
A diákok idén is térítésmentesen kapják a tankönyveiket, ezzel is könnyítve a családok iskolakezdési kiadásait. A tatabányai tankerület közel 200 ezer darab tankönyvet rendelt, míg az esztergomi tankerületben több mint 71 ezer kiadvány érkezett meg még a nyár folyamán. Ingyenes tanszercsomagot is igényelhettek a rászoruló családok, több település önkormányzata pedig anyagilag támogatta a gyerekek tanévkezdését.
Mikor lesznek a szünetek?
A 2025/2026-os tanév hivatalosan 2025. szeptember 1-jén, hétfőn kezdődik, és 2026. június 19-én, pénteken ér véget. A tanítási év így összesen 181 tanítási napból áll.
- őszi szünet: október 23-tól november 2-ig tart. Az utolsó tanítási nap október 22. (szerda), az első tanítási nap november 3. (hétfő).
- téli szünet: december 20-tól 2026. január 4-ig tart. Utolsó tanítási nap december 19. (péntek), első tanítási nap január 5. (hétfő).
- tavaszi szünet: 2026. április 2-től 12-ig tart. Utolsó tanítási nap április 1. (szerda), első tanítási nap április 13. (hétfő).
Az első félév 2026. január 23-ig tart, az iskolák január 30-ig kötelesek értesíteni a diákokat és szülőket az elért eredményekről.
Mikor lesz az érettségi?
A tavaszi írásbeli érettségi vizsgák 2026. május 4. és 22. között zajlanak majd. A diákok május 4-én magyar nyelv és irodalomból vizsgáznak először, az utolsó írásbeli vizsga május 22-én lesz (olasz nyelvből).
Az emelt szintű szóbelik 2026. június 3–10. között, a középszintű szóbelik június 15. és július 1. között zajlanak.
A végzős középiskolások számára a tanév korábban zárul:
- gimnáziumokban és technikumokban: 2026. április 30.
- szakiskolákban: 2026. május 29.
A tanév során számos témahét, mérés és vizsga várja még a diákokat, de egyelőre a mai nap a legfontosabb: újra együtt az osztály, újra becsengettek, új kaland kezdődött a Komárom-Esztergom vármegyei iskolákban.