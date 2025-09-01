Elindult a tanév, ime az idei iskolai szünetek időpontjai

Ma reggel a vármegye minden pontján ünneplőbe öltözött gyerekek indultak el az iskolába. Néhol még szorosan fogták szüleik kezét, máshol már barátokat öleltek újra a kapuban. Volt, aki első alkalommal ült be az iskolapadba, mások már magabiztosan léptek be a jól ismert tantermekbe. Elkezdődött a 2025/26-os tanév.

A tanévkezdésre már minden iskolatáskába bekerültek a füzetek és a tolltartó, a tankönyveket legtöbben az első tanítási napon kapják meg

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Összesen 21 512 diák csomagolta be ma reggel a táskáját Komárom-Esztergom vármegyében, hogy újra találkozzon barátaival, vagy megismerje az új iskolatársait és egy újabb évet töltsön az iskola falai között.

Több mint 13 ezer tanuló, köztük 1550 elsős kezdte meg a tanulást a Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákban. A gimnáziumokban közel 2400 diák, közülük 476-an kilencedik évfolyamosként vágtak neki a középiskolának. Közben az Esztergomi Tankerület iskoláiban 5366 általános iskolás és 949 középiskolás tanuló számára szólt ma a csengő.

A diákok idén is térítésmentesen kapják a tankönyveiket, ezzel is könnyítve a családok iskolakezdési kiadásait. A tatabányai tankerület közel 200 ezer darab tankönyvet rendelt, míg az esztergomi tankerületben több mint 71 ezer kiadvány érkezett meg még a nyár folyamán. Ingyenes tanszercsomagot is igényelhettek a rászoruló családok, több település önkormányzata pedig anyagilag támogatta a gyerekek tanévkezdését.