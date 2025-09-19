szeptember 19., péntek

Közgyűlés

2 órája

A brutális nyári esőzések miatt megszakadt támfalra kért támogatást Esztergom

Címkék#BURSA Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer#közgyűlés#támogatás#vis maior

A nemrég érkezett támogatásokkal kapcsolatban is szavaztak az esztergomi képviselő. Az is kiderült, hogy vis maior támogatásra pályázatot is be kellett adniuk. A közgyűlésen döntöttek a témákban.

Feleki Marietta

Módosították Esztergom költségvetését, ezen kívül támogatásokról döntött a város szeptember 18-i közgyűlésen. Az ülésen a Busa Hungaricáról is döntöttek a képviselők. 

Vis maior támogatásra adtak be pályázatot. A közgyűlésen döntöttek a témákban az esztergomi képviselők.

Támogatásokról döntöttek az esztergomi közgyűlésen

A város több nagyvolumenű támogatáshoz jutott az elmúlt időszakban, illetve kiadásai is változtak. Ezért kellett öltségvetést módosítani a csütörtöki ülésen, áll a városi közleményben. 

A grémium a város ebrendészeti telepeként is működő Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány tavalyi  ivartalanítási akciójáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját is elfogadta, valamint döntött arról, hogy a 2025. évi akciót 5 millió forinttal támogatja az alapítványt. 

Napirenden volt Esztergom településrendezési eszközeinek módosítása, amely révén a várost érintő árvízvédelmi fővédvonal nyomvonala beillesztésre kerül a Településszerkezeti Tervbe, továbbá a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletbe és annak mellékletét képező szabályozási tervlapokba. A képviselők egyhangúlag elfogadták a javaslatot. 

Vis maior pályázat a tönkrement támfal miatt

A nyári esőzések miatt több helyen is megsérült a támfal és partfal, ezen károk helyreállítására vis maior pályázatokat nyújt be az önkormányzat. A város  csatlakozik a 2026-os Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A foglalkoztatás elősegítése érdekében pedig az önkormányzat folytatja a közfoglalkoztatást 15 fővel, és havi bruttó 50.000,- Ft/fő összeggel kiegészíti a közfoglalkoztatottak bérét. 

A nyílt ülés utolsó napirendi pontjában a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Pilisszentlélek víziközmű-rendszer 2026–2035. évek közötti gördülő fejlesztési tervét, amely a beruházási, felújítási és pótlási feladatokat tartalmazza, és amely a víz- és szennyvízrendszer esetén önkormányzati forrást nem igényel.

 

 

