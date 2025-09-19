A brutális nyári esőzések miatt megszakadt támfalra kért támogatást Esztergom

Módosították Esztergom költségvetését, ezen kívül támogatásokról döntött a város szeptember 18-i közgyűlésen. Az ülésen a Busa Hungaricáról is döntöttek a képviselők.

A város több nagyvolumenű támogatáshoz jutott az elmúlt időszakban, illetve kiadásai is változtak. Ezért kellett öltségvetést módosítani a csütörtöki ülésen, áll a városi közleményben.

A grémium a város ebrendészeti telepeként is működő Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány tavalyi ivartalanítási akciójáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját is elfogadta, valamint döntött arról, hogy a 2025. évi akciót 5 millió forinttal támogatja az alapítványt.

Napirenden volt Esztergom településrendezési eszközeinek módosítása, amely révén a várost érintő árvízvédelmi fővédvonal nyomvonala beillesztésre kerül a Településszerkezeti Tervbe, továbbá a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletbe és annak mellékletét képező szabályozási tervlapokba. A képviselők egyhangúlag elfogadták a javaslatot.

Vis maior pályázat a tönkrement támfal miatt

A nyári esőzések miatt több helyen is megsérült a támfal és partfal, ezen károk helyreállítására vis maior pályázatokat nyújt be az önkormányzat. A város csatlakozik a 2026-os Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A foglalkoztatás elősegítése érdekében pedig az önkormányzat folytatja a közfoglalkoztatást 15 fővel, és havi bruttó 50.000,- Ft/fő összeggel kiegészíti a közfoglalkoztatottak bérét.

A nyílt ülés utolsó napirendi pontjában a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Pilisszentlélek víziközmű-rendszer 2026–2035. évek közötti gördülő fejlesztési tervét, amely a beruházási, felújítási és pótlási feladatokat tartalmazza, és amely a víz- és szennyvízrendszer esetén önkormányzati forrást nem igényel.