Itt van T Danny következő dobása, lehúzták a rolót

Ismét összegyűjtöttük az előző hét azon híreit, amelyen leginkább érdekelték, megindították olvasóinkat. Sokan próbálták KRESZ tudásuk. És szuper híreket is kaptunk, Tatabányán lép fel T Danny.

Kemma.hu

Újabb hetet zártunk izgalmasabbnál izgalmasabb hírekkel. Ezen a héten olvasóink többször kipróbálták magukat a KRESZ-tesztjeinkben. És mindenkit meglepett a két esztergomi áruház bezárása. De kaptunk nagyon jó híreket is, jönnek a Bányásznapok és már a programok is megvannak. T Dannytól Geszti Péterig hatalmas bulivar vár majd Tatbánya.

T Danny is fellép a Bányásznapokon
T Danny is fellép a Bányásznapokon
Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

T Danny fellépése és a KRESZ-tesztek: ezek érdekelték az olvasóinkat

Első pillantásra pofonegyszerű a szituáció

Megrohamozták a vásárlók az áruházat

Megvannak a 75. Bányásznap programjai

Igazi bőség van a tatabányai piacon

 

A 70-es évek arcai

Te tudod mit kell tenni ha mentőautó kanyarodik?

Fotókon az esztergomi üzlet

Ez a Palatinus-tó története

Tatán és Tatabányán is több utcát, csomópontot, új körforgalmakat és kerékpárutakat érint

 Komárom-Esztergom vármegye gyászhírei

 

