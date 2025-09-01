Itt van T Danny következő dobása, lehúzták a rolót

Újabb hetet zártunk izgalmasabbnál izgalmasabb hírekkel. Ezen a héten olvasóink többször kipróbálták magukat a KRESZ-tesztjeinkben. És mindenkit meglepett a két esztergomi áruház bezárása. De kaptunk nagyon jó híreket is, jönnek a Bányásznapok és már a programok is megvannak. T Dannytól Geszti Péterig hatalmas bulivar vár majd Tatbánya.

T Danny is fellép a Bányásznapokon

Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

T Danny fellépése és a KRESZ-tesztek: ezek érdekelték az olvasóinkat