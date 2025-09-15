Ötvenféle vizsgálattal várták a komáromiakat a szűrőbuszon

Az eső sem riasztotta el a komáromiakat: sokan érkeztek szeptember 14-én a Jókai ligetbe, ahol a MÁESZ népegészségügyi szűrőbusza kínált ingyenes vizsgálatokat. A városba érkező program a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja részeként működik, amely az elmúlt 15 évben közel háromezer helyszínen várta a lakosságot.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is kihasználta Komáromban az ingyenes szűrőbusz vizsgálatait

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A szűrőbuszt a helyiek közül sokan keresték fel, köztük a 71 éves Marika néni is, aki gyomorproblémái miatt tavaly hónapokat töltött kórházban, és 20 kilót fogyott. Most térdprotézisre vár, és érszűkület-vizsgálatra is beutalták.

Népszerű a szűrőbusz

– Ez egy nagyon jó lehetőség, amit mindenkinek ki kell használnia. Itt mindent egy helyen meg tudnak nézni, és segítenek abban is, ha újabb vizsgálatokra van szükség. Nem leszek már fiatalabb, de szeretném, ha az unokáimmal még sok időt tölthetnék együtt – mondta, miközben kitöltötte a vizsgálati lapot.

A szűrőbusz egy komplex rendszerként működik:

a beléptetőpultnál regisztrálnak a résztvevők

a résztvevők rizikótesztet töltenek ki, majd egy félórás folyamat során látásvizsgálat, EKG, testanalízis, labor, szájüregi és fejbőrvizsgálat is elérhető

a nap végén mindenki kézhez kapja a vizsgálati könyvet és az adatlapokat, amelyekkel orvosához is fordulhat.

A rendezvényen Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő hangsúlyozta:

– Ez a program 2010 óta működik a magyar kormány támogatásával, és az elmúlt másfél évtizedben közel háromezer helyszínen tudott megvalósulni. Eljutott a fővárostól a legkisebb szabolcsi faluig, ami jól mutatja, hogy mekkora szükség van rá – kezdte köszöntőjét a képviselő asszony, aki szerint a szűrés csak az egyik lépés.

Szűrés és megelőzés

– A programnak van egy nagyon fontos része: maga a szűrés, ötvenféle vizsgálat, amelyek közül soknak azonnal eredménye is van. De talán még fontosabb az egészségtudatos életmód és a prevenció szemléletének erősítése. Éppen ezért nemcsak vizsgálatokat kínál a szűrőbusz, hanem életmód- és életvezetési tanácsokat is. Bátorítok mindenkit, hogy ha ilyen lehetőséggel találkozik, próbálja ki: itt stresszmentesebb körülmények között teheti meg, mintha a szakrendelőben lenne – tette hozzá. Az országgyűlési képviselő maga is részt vett a szűrésen. A vizsgálatot végző szakemberek közben a Kemma.hu kérdésére elmondták, hogy a legkevesebben a vérvételt és a fogorvosi vizsgálatot választják. Nyolc óra alatt teltház esetén mintegy 110 személyt tudnak fogadni.