Újra úton a szűrőbusz - mutatjuk hol lesz lehetőséged ingyenes vizsgálatra a hétvégén
Az egészség a legnagyobb kincs, mégis sokan csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor már panasz jelentkezik. Most bárki egyszerűen, ingyenesen tehet a megelőzésért: szeptember 14-én Komáromba érkezik a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara népegészségügyi szűrőbusza.
Komáromba érkezik a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MÁESZ) népegészségügyi szűrőbusza, amely Magyarország legnagyobb egészségvédelmi kezdeményezésének részeként kínál ingyenes vizsgálatokat a lakosságnak. A programra szeptember 14-én, vasárnap 9 órától a Jókai ligetben kerül sor, ahol a város lakói és környékbeliek is díjmentesen vehetnek részt átfogó egészségügyi szűréseken és életmód-tanácsadásokon.
Milyen vizsgálatok kínál a szűrőbusz?
A helyszínen lehetőség nyílik többek között vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérésre, testtömegindex-számításra, valamint mozgásszervi és szív-érrendszeri kockázatfelmérésre. A szakemberek személyre szabott tanácsokkal segítik a résztvevőket a helyes életmód kialakításában, legyen szó táplálkozásról, testmozgásról vagy stresszkezelésről. Külön figyelmet fordítanak a gyerekek és fiatalok bevonására, hiszen a prevenció alapjai már fiatal korban lefektethetők.
Mit kell tudni a szűrőprogramról?
A MÁESZ által működtetett, országos szinten is kiemelkedő kezdeményezés – a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010–2020–2030 – eddig több mint kilencmillió vizsgálatot tett lehetővé 2400 helyszínen, és közel 280 ezer ember vett részt rajta. A szűrőbusz célja, hogy közelebb vigye a megelőzés lehetőségét a lakossághoz, és olyanok is részt vehessenek a vizsgálatokon, akik nehezen jutnak el rendszeres szűrésre.
Hogyan érdemes készülni a vizsgálatra?
A szervezők arra biztatják a komáromiakat, hogy minél többen éljenek a lehetőséggel. Íme néhány praktikus tanács, hogy a legtöbbet hozd ki a programból:
- Éhgyomorra érkezz, ha vércukor- vagy koleszterinszint-vizsgálaton is részt szeretnél.
- Hozd magaddal korábbi orvosi papírjaidat, leleteidet – így pontosabb képet kaphatsz az állapotodról.
- Kérdezz bátran a szakemberektől, legyen szó táplálkozásról, mozgásról vagy arról, milyen szűrések javasoltak a te korosztályodnak.
- Ne feledd: a családot is érdemes magaddal hozni, hiszen az egészségtudatosság alapjait már gyermekkorban érdemes elsajátítani.
A szűrőbusz komáromi állomása kiváló alkalom arra, hogy bárki könnyedén, várólisták nélkül, ráadásul teljesen ingyen tegyen egészsége megőrzéséért. Egy rövid vizsgálat sokszor többet ér, mint gondolnánk – hiszen az egészség a legnagyobb érték.
