7 kihagyhatatlan szüreti program: beindul az őszi bulijárat, sztárfellépőkkel mulathatunk

Szeptemberrel megérkezett az ősz, és vele együtt az év egyik legszebb időszaka, a szüret. A kertekben és a szőlőültetvényeken megkezdődik a munka, amelynek gyümölcse nemcsak a finom bor, de a közösségi ünnepek, mulatságok is. Idén Komáromban és környékén a helyi szervezetek és borászok gondoskodnak arról, hogy a bor, a gasztronómia és a hagyományőrzés jegyében teljenek a napok. Nézzük, milyen szüreti programok várnak ránk a következő hetekben!

A szüreti programok egyik sztárfellépője a delta zenekar lesz Komárom-Esztergom vármegyében

Fotó: Szendi Péter / Forrás: Vaol.hu

Szüreti programok várnak egész hónapban

A szüreti programok színes palettája tehát garantálja, hogy senki ne maradjon program nélkül a következő hetekben. A hagyományok kedvelői éppúgy megtalálják a kedvükre valót, mint azok, akik a zene vagy a gasztronómia miatt látogatnak el az eseményekre. Mi most hetet ajánlunk Komárom-Esztergom megyéből.

Szőnyi Szüret és Borünnep – 30. alkalommal

Szeptember 5-6-án a Szőnyi Szüreti és Borünnep várja a látogatókat a Petőfi Sándor Művelődési Ház udvarán. A kétnapos rendezvény a 30. jubileumát ünnepli, és a megszokott gazdag programkínálattal készül. A koncertek mellett lesznek bemutatók, kézműves vásár, gyermek- és családi programok, valamint szüreti felvonulás is. Természetesen a borok és a finom ételek is kiemelt szerepet kapnak. A részletes programok Komárom város Facebook oldalán érhetők el.

Komáromi Borkorzó és Családi napok

A szeptember 12-14. között megrendezésre kerülő Komáromi Borkorzó a zene és a bor szerelmeseinek nyújt felejthetetlen élményt. A Tiszti pavilon udvarán tartott rendezvényen fellép többek között a Szvrcsek Anita Kvintett, a Pál-Balázs Karmen & OliverFromEarth, valamint a Roy és Ádám Trió is. A koncertek mellett családi programok is szórakoztatják a látogatókat szombaton.

Koppánymonostori Szüreti Felvonulás és Bál

A környező települések is csatlakoznak a szüreti mulatságokhoz. Szeptember 13-án Koppánymonostoron is megrendezik a Szüreti Felvonulást és Szüreti Bált. A felvonulás 14 órától indul, és több állomásán zsíros kenyérrel, málnaszörppel és borral kínálják a résztvevőket. A felvonulás után 20 órától a Dózsa György Művelődési Házban szüreti bállal folytatódik a mulatság, ahol a Tequila Showband gondoskodik a zenéről.