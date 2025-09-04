szeptember 4., csütörtök

Borünnep

2 órája

7 kihagyhatatlan szüreti program: beindul az őszi bulijárat, sztárfellépőkkel mulathatunk

Címkék#Koppánymonostor#Szőny#programok Komárom#Szomód#borászat#szüret

A nyári hőség után megérkeznek az őszi programok Komáromban és környékén. A szüret a főszereplő, hiszen a rendezvényeken a hagyományőrzés, a zene és a bor is kiemelt figyelmet kap. A következő hetekben a hagyományőrzés és a finom borok kapnak főszerepet a szüreti programokon.

Bajcsy Tünde

Szeptemberrel megérkezett az ősz, és vele együtt az év egyik legszebb időszaka, a szüret. A kertekben és a szőlőültetvényeken megkezdődik a munka, amelynek gyümölcse nemcsak a finom bor, de a közösségi ünnepek, mulatságok is. Idén Komáromban és környékén a helyi szervezetek és borászok gondoskodnak arról, hogy a bor, a gasztronómia és a hagyományőrzés jegyében teljenek a napok. Nézzük, milyen szüreti programok várnak ránk a következő hetekben! 

Szüreti programok: hét remek lehetőség szeptemberre
A szüreti programok egyik sztárfellépője a delta zenekar lesz Komárom-Esztergom vármegyében
Fotó: Szendi Péter / Forrás: Vaol.hu

Szüreti programok várnak egész hónapban

A szüreti programok színes palettája tehát garantálja, hogy senki ne maradjon program nélkül a következő hetekben. A hagyományok kedvelői éppúgy megtalálják a kedvükre valót, mint azok, akik a zene vagy a gasztronómia miatt látogatnak el az eseményekre. Mi most hetet ajánlunk Komárom-Esztergom megyéből.

Szőnyi Szüret és Borünnep – 30. alkalommal

Szeptember 5-6-án a Szőnyi Szüreti és Borünnep várja a látogatókat a Petőfi Sándor Művelődési Ház udvarán. A kétnapos rendezvény a 30. jubileumát ünnepli, és a megszokott gazdag programkínálattal készül. A koncertek mellett lesznek bemutatók, kézműves vásár, gyermek- és családi programok, valamint szüreti felvonulás is. Természetesen a borok és a finom ételek is kiemelt szerepet kapnak. A részletes programok Komárom város Facebook oldalán érhetők el.

Komáromi Borkorzó és Családi napok

A szeptember 12-14. között megrendezésre kerülő Komáromi Borkorzó a zene és a bor szerelmeseinek nyújt felejthetetlen élményt. A Tiszti pavilon udvarán tartott rendezvényen fellép többek között a Szvrcsek Anita Kvintett, a Pál-Balázs Karmen & OliverFromEarth, valamint a Roy és Ádám Trió is. A koncertek mellett családi programok is szórakoztatják a látogatókat szombaton.

Koppánymonostori Szüreti Felvonulás és Bál

A környező települések is csatlakoznak a szüreti mulatságokhoz. Szeptember 13-án Koppánymonostoron is megrendezik a Szüreti Felvonulást és Szüreti Bált. A felvonulás 14 órától indul, és több állomásán zsíros kenyérrel, málnaszörppel és borral kínálják a résztvevőket. A felvonulás után 20 órától a Dózsa György Művelődési Házban szüreti bállal folytatódik a mulatság, ahol a Tequila Showband gondoskodik a zenéről.

Hagyományos Szüreti Főzőverseny Szomódon

Végezetül szeptember 27-én, szombaton a szomódiak rendezik meg a X. Szüreti Főzőversenyt, Felvonulást és Bált. A versenyre jelentkező csapatok 13 órakor kezdhetik a főzést, majd a 15 órakor induló felvonulás után 17 órakor eredményhirdetésre és a finom ételek elfogyasztására kerül sor. A napot a 20 órakor kezdődő szüreti bál zárja a YO-Zanti-ban. A szervezők továbbra is várják a csapatok és a szőlőfelajánlások jelentkezését.

Játszótér Fesztivállal kötik össze a szüreti programot Táton

Szüreti Hagyományőrző Programok és Játszótér Fesztivál lesz Táton szeptember 6-án. A helyi csoportok mellett fellép Soltász Rezső, este pedig utcabál lesz, ahol a Szalai Band húzza a talpalávalót. A szüreti programon nap közben arcfestés, lovagoltataás, légvárak, állatsimogató is várja majd a gyerekeket, de lesznek street food ételek is.

Bakonyaljai szüreti programok

  • A 2025-ös Ászári Szüreti Vigadalom szeptember 27-én várja a vendégeket. A helyi pincészetek borait is meg lehet majd kóstolni, lesz szüreti felvonulás többek között, a Vigadalom sztárvendége pedig a Delta zenekar lesz. A szüreti program itt is utcabállal ér véget.
  • Súron is szeptember 27-én lesz a szüreti felvonulás.


 

 

