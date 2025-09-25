szeptember 25., csütörtök

Mulatság

1 órája

Szüreti mulatság Bajon: Borral, tánccal és jókedvvel ünnepelt a falu

Címkék#zeneszó#Baji Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület#Integrált közösségi szolgáltató tér#gyermekzsivaj#tánccsoportja#vendég#program

Az idei baji szüret és bál idén is megtöltötte élettel a települést. A szüreti felvonulás is bebizonyította, hogy a hagyományok élnek és összetartják a közösséget.

Kemma.hu

Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) udvarán már délután hangos gyermekzsivaj és zeneszó fogadta a vendégeket, hiszen a szüreti felvonulást a Baji Német Nemzetiségi Óvoda, a Naszályi Mazsorett Csoport, valamint a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai nyitották meg. 

A bajai szüreti felvonulás és bál idén is megtöltötte élettel a települést. A rendezvény idén is bebizonyította, hogy a szüreti hagyományok élnek és összetartják a közösséget.
A baji szüreti felvonuláson Bencsik János országgyűlési képviselő is részt vett
Forrás: Bencsik János - A Tatai medencéért / Facebook

A Baji Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület ének- és tánccsoportja színesítette a délutánt, amely valódi közösségi ünneppé vált.

Szüreti felvonulás és batyusbál

A felvonulás előtt a résztvevők megkóstolhatták a helyi borokat, mellé pedig ínycsiklandó falatok várták őket az Esterházy Szőlő és Bortermelő Közösségi Egyesület, valamint a Hajba és a Heider család jóvoltából. Az eseményen részt vett Bencsik János országgyűlési képviselő is, akinek borászata szintén bajon található. 
Az utcákon vidám hangulat uralkodott: a menet az IKSZT-től indult, érintve többek között a Jókai, Kossuth és Haláp utcát, egészen a Kodály és Petőfi utcák kereszteződéséig. A táncmegállóknál a közönség vastapssal köszöntötte a fellépőket, akik hagyományos dallamokkal és vidám koreográfiákkal szórakoztatták a helyieket.
Az est fénypontja a batyus bál volt. A mulatságot Simonfi Gergely zenéje tette felejthetetlenné, aki hamar táncra perdítette a közönséget. A jókedv és a közösségi élmény éjfélig kitartott, miközben mindenki a saját kosarában hozott finomságokat kínálta egymásnak.

 

 

