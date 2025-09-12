Idén még 3 nagy dobással jön a Hold, itt vannak a dátumok, mikor látható a szuperhold

A Hold az év utolsó hónapjaiban tartogat még meglepetéseket. A szuperhold mindenki tekintetét magára vonzotta szeptember első hetében.

A teljes holdfogyatkozás mindig különleges programot kínál! Szuperhold Tatán.

Forrás: Getty Images

Látványos szuperhold időszak veszi kezdetét

Szeptember 7-én véres holdfogyatkozást csodált a világ. A teljes holdfogyatkozáskor a Föld ekkor teljesen kitakarta a Holdat. Az égi jelenség ráadásul azért olt különleges, mert épp teliholdvolt ekkor. A Hold pedig vöröses árnyalatokban pompázott a légkörünkön áthatoló napfény miatt. A naptarak.hu holdnaptára szerint idén még három alkalommal borítja be a Hold az eget.

Október 7. az év első szuperholdja

A következő telihold október 7-én lesz, égi kísérőnk este 18 óra 5 perckor tűnik fel az égen. Ráadásul nagyobb és fényesebb lesz, mint általában. Szuperholdról akkor beszélünk, amikor a Hold közelsége miatt az átlagosnál nagyobb annak látszólagos átmérője.

November 5. - szuperholdtölte

Ezen a napon a legnagyobb a Hold- persze csak pikailag, hiszen a szuperholdtölte nem egy csillagászai fogalom. A telihold ezen a napon még nagyobbnak látszik, oka ugyanaz, mint az októberi "szuperholdnak".

December 4. - az év utolsó szuperholdja

A hold idei utolsó nagy szereplése. A decemberi holdtölte még fényesebb lesz, az év utolsó heteiben még megcsodálhatjuk teljes pompájában.

