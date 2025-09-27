Sokszor elfelejtünk köszönetet mondani

Az ember legfontosabb feladata, hogy biztonságban tudja a gyermekeit, és néha már az is nagy eredménynek számít, ha a nap végén mindannyian épségben hazaérünk. Szülőnek lenni nehéz és ezt pár napja újra megtapasztaltam.

Fotó: Drazen Zigic / Forrás: Shutterstock

Ahogy nőnek a gyerekek, egyre többször kell másokra bízni őket: pedagógusokra, nevelőkre, edzőkre. Ilyenkor nincs más dolgunk, mint bízni abban, hogy ők is a legjobb döntést hozzák, és vigyáznak a rájuk bízott gyerekekre.

Nemrég azonban szülőként szembesültem azzal, milyen kiszolgáltatottnak érezheti magát az ember. A lányom egyike volt annak a tíz diáknak, akik a tatai tanuszodában irritáló szagot belélegezve kórházba kerültek. Az iskola és az uszoda vezetése azonnal intézkedett, nem próbálták eltussolni az ügyet, és minden lehetséges csatornán tájékoztatták az érintetteket. Segítettek a gyerekeknek, és biztonságos körülményeket teremtettek. Ezért hálás vagyok.

A közösségi médiában viszont más történt. Ott pillanatok alatt elindult az ujjal mutogatás és a felelősök keresése. Sőt, odáig fajult a vita, hogy még engem is támadtak, amiért köszönetet mondtam azoknak, akik a lányom mellett voltak a bajban.

Én azonban hiszem, hogy a köszönet szava ugyanolyan fontos, mint a kritika. Nem az én dolgom eldönteni, ki hibázott, és őszintén szólva, szülőként nem is szeretném senki fejét venni. Egyet szeretnék kérni: mielőtt ítélkezünk egy helyzet felett – főleg, ha nem is vagyunk érintettek.

A hibáztatás divatja helyett talán ideje lenne újra megtanulni köszönetet mondani.