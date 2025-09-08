Nem várt a szülőszobára a tündéri Krisztián, házhoz rohantak a kisbéri hősök

Megható üzenetet és egy aranyos kis arcot osztott meg az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán. Ahogyan azt leírták, levelet kaptak egy anyukától akinek az otthon beinduló szülés levezetésében segített a kisbéri mentősök. Még egy képet is megosztottak az augusztus 10-én megszületett Krisztiánról.

A kisbéri mentőállomás segített egy otthonszülésben

Forrás: Országos Mentőállomás/ Facebook

A kisbéri mentőállomás hősei szüléshez siettek

Az anya szeretett volna a maga és egész családja nevében köszönetet mondani a kisbéri mentőállomás dolgozóinak, akik augusztus 10-én délután, otthon világra hozták a kisfiát.

Hálás vagyok minden mentősért, aki aznap jelen volt ebben a különleges helyzetben!

– írta az édesanya a levelében.

Isten hozott, Krisztián! Jó egészséget kívánunk a családnak!

– kommentben a mentősök a kisfiú nevét is megosztották.

