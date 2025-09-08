1 órája
Nem várt a szülőszobára a tündéri Krisztián, házhoz rohantak a kisbéri hősök
Szívhez szóló levél érkezett az Országos Mentőszolgálatnak. Egy anyának otthon indult be a szülés, így ott kellet világra hoznia kisfiát, amiben a kisbéri mentősök segítettek.
Megható üzenetet és egy aranyos kis arcot osztott meg az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán. Ahogyan azt leírták, levelet kaptak egy anyukától akinek az otthon beinduló szülés levezetésében segített a kisbéri mentősök. Még egy képet is megosztottak az augusztus 10-én megszületett Krisztiánról.
A kisbéri mentőállomás hősei szüléshez siettek
Az anya szeretett volna a maga és egész családja nevében köszönetet mondani a kisbéri mentőállomás dolgozóinak, akik augusztus 10-én délután, otthon világra hozták a kisfiát.
Hálás vagyok minden mentősért, aki aznap jelen volt ebben a különleges helyzetben!
– írta az édesanya a levelében.
Isten hozott, Krisztián! Jó egészséget kívánunk a családnak!
– kommentben a mentősök a kisfiú nevét is megosztották.
Nem ez volt az első eset, hogy megható üzenetet kaptak az egészségügyben dolgozók. Legutoljára arról írtunk, hogy a tatabányai Szent Bórbála Korháznak fejezte ki háláját egy súlyos baleset sérültje.
Megszólalt a súlyos baleset sérültje: így látták el Tatabányán