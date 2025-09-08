szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

24°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzenet

17 perce

Nem várt a szülőszobára a tündéri Krisztián, házhoz rohantak a kisbéri hősök

Címkék#Kisbéri Mentőállomás#mentő#kisbér#levél

Szívhez szóló levél érkezett az Országos Mentőszolgálatnak. Egy anyának otthon indult be a szülés, így ott kellet világra hoznia kisfiát, amiben a kisbéri mentősök segítettek.

Kemma.hu

Megható üzenetet és egy aranyos kis arcot osztott meg az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán. Ahogyan azt leírták, levelet kaptak egy anyukától akinek az otthon beinduló szülés levezetésében segített a kisbéri mentősök. Még egy képet is megosztottak az augusztus 10-én megszületett Krisztiánról.

A kisbéri mentőállomás segített egy otthonszülésben
A kisbéri mentőállomás segített egy otthonszülésben
Forrás: Országos Mentőállomás/ Facebook

A kisbéri mentőállomás hősei szüléshez siettek

Az anya szeretett volna a maga és egész családja nevében köszönetet mondani a kisbéri mentőállomás dolgozóinak, akik augusztus 10-én délután, otthon világra hozták a kisfiát. 

Hálás vagyok minden mentősért, aki aznap jelen volt ebben a különleges helyzetben!

– írta az édesanya a levelében.

Isten hozott, Krisztián! Jó egészséget kívánunk a családnak!

– kommentben a mentősök a kisfiú nevét is megosztották.

Nem ez volt az első eset, hogy megható üzenetet kaptak az egészségügyben dolgozók. Legutoljára arról írtunk, hogy a tatabányai Szent Bórbála Korháznak fejezte ki háláját egy súlyos baleset sérültje.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu