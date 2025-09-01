szeptember 1., hétfő

Borünnep és szüreti kavalkád tölti meg élettel Szőnyt

Címkék#programajánló#felvonulás#Komárom#Szőny#borünnep#szüret

Idén is színes programok, finom borok és családi élmények várják a komáromiakat és környékbelieket. A Szőnyi Szüret és Borünnep immár hagyományosan kínál koncerteket, felvonulást és gasztronómiai különlegességeket a Petőfi Sándor Művelődési Ház udvarán.

Bajcsy Tünde

A komáromi közönség egyik legkedveltebb rendezvénye évről évre megtölti élettel a városrészt. A Szőnyi Szüret és Borünnep nemcsak a finom borokról, hanem a közösségi élményekről is szól: a felvonulástól a gyermekprogramokig minden generáció talál magának szórakozást. A szervezők ezúttal is változatos színpadi fellépőkkel, kézműves vásárral és gasztronómiai különlegességekkel készülnek.

A Szőnyi Szüret és Borünnep szüreti felvonulása kihagyhatatlan esemény.
A Szőnyi Szüret és Borünnep szüreti felvonulása kihagyhatatlan esemény. 
Forrás: Komárom Facebook

A Szőnyi Szüret és Borünnep 

Komárom-Szőnyben szeptember 5-6-án ismét megrendezik a Szőnyi Szüret és Borünnepet, amely idén különösen ünnepi hangulatban zajlik, hiszen a Szőnyi Kulturális Egyesület fennállásának 30. évfordulóját is köszöntik. A helyszín hagyományosan a Petőfi Sándor Művelődési Ház udvara lesz, ahol változatos programok, finom borok és szórakoztató családi események várják a látogatókat.

Szombati szüret felvonulással

Szeptember 6-án egész nap tart a kavalkád: horgász- és főzőversenyek, gyermekprogramok, valamint a szüreti felvonulás színesítik a kínálatot. Fellép többek között a Kaláka együttes, a Komáromi Mazsorett Csoport, a Garabonciás Néptáncegyüttes, este pedig koncertet ad Tóth Vera Band, a Mesecsoport, valamint a Bon-Bon együttes és a Syncron Band is.

Az éjszakát sem kell otthon tölteni: a Borünnep After hajnalig tartó utcabállal és DJ-kkel várja a mulatni vágyókat.

Borászatok, gasztronómia és kézműves vásár

A két nap során a helyi és országos borászatok kínálják boraikat, többek között a Bősze Pincészet, a Pécsinger Szőlőbirtok és a N3 Borhűvely. Emellett kézműves vásár, sajt- és ételkülönlegességek, valamint food truckok biztosítják a fesztivál gasztronómiai élményeit.

Vasárnap ráadás

Szeptember 7-én sem maradnak program nélkül az érdeklődők: a Kertmozi várja a közönséget egy különleges filmvetítéssel.

Szőnyi Szüret és Borünnep - megnyitó, felvonulás

Fotók: Kovács László

 

