Film mutatja be a komáromi vasember, Szőnyi Ferenc emberfeletti tettét, már előzetes is van róla

Az útvonal során közel 90 ezer méternyi szintkülönbséggel kellett megküzdenie. Ez olyan, mintha 11-szer megmászta volna a világ legmagasabb hegycsúcsát, a 8848 méter magas Mount Everestet. Most erről az elképesztő sikerről érkezik hamarosan egy film.

Szőnyi Ferencről készül film, itt az előzetese

Mint az Szőnyi Ferenc Facebook-oldalán olvasható, szeptember 30-án, október 2-án és 8-án a budapesti Corvin moziban bemutatják azt a filmet, amelyen hónapokon át készült: egy történetet, amely emberfeletti teljesítményről, határtalan kitartásról és az emberi lélek erejéről szól. Egy film Szőnyi Ferencről, a magyar Vasemberről, aki több mint 12 ezer kilométert tekert végig Kanadán, 45 napon át, hogy teljesítse a világ leghosszabb kerékpárversenyét, és világrekorddal érjen célba.

Végig követtük az indulás előtti napoktól kezdve, amikor még minden kérdés volt és semmi sem volt biztos. Forgott a kamera a dermesztő hidegben, a végtelen országutakon, a küzdelem legmélyebb óráiban. Láttuk a könnyeket, a kételyeket, a mosolyokat és a felemelő pillanatokat, és láttuk azt is, hogyan lett a lehetetlenből valóság, amikor Feri átgurult a célvonalon.

A kamera mindent megőrzött: a háttérsztorikat, a nagy pillanatokat, a nehézségeket, a diadalokat. Ez a film nem egyszerű sportdokumentum. Ez egy ember élete legnagyobb kihívásán keresztül mindannyiunk története: arról, hogy mindenkinek van egy saját 12 500 kilométere, amit le kell tekernie. Hogy a lehetetlen legtöbbször csak a fejben dől el.