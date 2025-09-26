1 órája
Film mutatja be a komáromi vasember, Szőnyi Ferenc emberfeletti tettét, már előzetes is van róla
Egyedülálló film készült a komáromi vasember emberfeletti teljesítményéről, amely a világ leghosszabb kerékpárversenyének történetét meséli el. A főszereplő Szőnyi Ferenc, aki 45 nap alatt majd' 13 ezer kilométert tekert végig Kanadán, világrekordot döntve.
Mint azt korábban már többször is megírtuk, nem mindennapi versenyre vállalkozott idén a komáromi vasember, Szőnyi Ferenc, amikor elindult a TransCanada Ultra Brev nevű (más néven TransCanada Bike Race), a világ egyik leghosszabb, önállóan, külső támogatás nélkül teljesítendő kerékpáros versenyén, amelyről rendszeresen számolt be közösségi oldalán versenynaplójában.
Szőnyi Ferenc: Ez a verseny nemcsak a lábadat, a lelkedet is próbára teszi
A sokaknak lehetetlennek tűnő kihívást azonban simán teljesítette a 61 éves sportember a tengerentúlon, méghozzá nem is akárhogy: Szőnyi Ferenc 45 és fél nap alatt teljesítette a 12 ezer 790 kilométer hosszú ultrakerékpárversenyt (külső segítség igénybevétele nélkül, teljesen egyedül!), ami hatalmas rekordot jelentett, hiszen az eddigi leggyorsabb idő 51 nap volt. Ami azt jelenti, hogy Komárom büszkesége 5 és fél nappal javította meg az eddigi legjobb eredményt a világ egyik leghosszabb, önállóan, külső támogatás nélkül teljesítendő kerékpáros versenyén.
A komáromi vasember medvék társaságában állított fel világrekordot a kanadai túlélőversenyen
Az útvonal során közel 90 ezer méternyi szintkülönbséggel kellett megküzdenie. Ez olyan, mintha 11-szer megmászta volna a világ legmagasabb hegycsúcsát, a 8848 méter magas Mount Everestet. Most erről az elképesztő sikerről érkezik hamarosan egy film.
Szőnyi Ferencről készül film, itt az előzetese
Mint az Szőnyi Ferenc Facebook-oldalán olvasható, szeptember 30-án, október 2-án és 8-án a budapesti Corvin moziban bemutatják azt a filmet, amelyen hónapokon át készült: egy történetet, amely emberfeletti teljesítményről, határtalan kitartásról és az emberi lélek erejéről szól. Egy film Szőnyi Ferencről, a magyar Vasemberről, aki több mint 12 ezer kilométert tekert végig Kanadán, 45 napon át, hogy teljesítse a világ leghosszabb kerékpárversenyét, és világrekorddal érjen célba.
Végig követtük az indulás előtti napoktól kezdve, amikor még minden kérdés volt és semmi sem volt biztos. Forgott a kamera a dermesztő hidegben, a végtelen országutakon, a küzdelem legmélyebb óráiban. Láttuk a könnyeket, a kételyeket, a mosolyokat és a felemelő pillanatokat, és láttuk azt is, hogyan lett a lehetetlenből valóság, amikor Feri átgurult a célvonalon.
A kamera mindent megőrzött: a háttérsztorikat, a nagy pillanatokat, a nehézségeket, a diadalokat. Ez a film nem egyszerű sportdokumentum. Ez egy ember élete legnagyobb kihívásán keresztül mindannyiunk története: arról, hogy mindenkinek van egy saját 12 500 kilométere, amit le kell tekernie. Hogy a lehetetlen legtöbbször csak a fejben dől el.
Ami pedig ennél is fontosabb, hogy a vetítések teljes bevételét felajánlották az Amigos a Gyermekekért Alapítványnak. A premieren Szőnyi Ferenc személyesen is jelen lesz. A film előtt és után is lesz lehetőség találkozni vele, beszélgetni, kérdezni, átélni azt a szellemiséget, ami 12 500 kilométeren át vitte előre.
A filmet kicsit később bárki megnézheti majd a YouTube-on is, de az első, igazán különleges, közös élményt csak ez a három premier est nyújtja. A filmről már előzetes is van, amit fentebb lehet megtekinteni.
A férőhelyek nagyon korlátozottak és elég gyorsan fogynak. A jegyekért és a további információkért látogassatok el Szőnyi Ferenc Facebook-oldalára.