Film mutatja be a komáromi vasember, Szőnyi Ferenc emberfeletti tettét, már előzetes is van róla

Címkék#előzetes#ultratriatlonista#sportember#kerékpár#filmelőzetes#kerékpárverseny#Szőnyi Ferenc#vasember

Egyedülálló film készült a komáromi vasember emberfeletti teljesítményéről, amely a világ leghosszabb kerékpárversenyének történetét meséli el. A főszereplő Szőnyi Ferenc, aki 45 nap alatt majd' 13 ezer kilométert tekert végig Kanadán, világrekordot döntve.

Kemma.hu

Mint azt korábban már többször is megírtuk, nem mindennapi versenyre vállalkozott idén a komáromi vasember, Szőnyi Ferenc, amikor elindult a TransCanada Ultra Brev nevű (más néven TransCanada Bike Race), a világ egyik leghosszabb, önállóan, külső támogatás nélkül teljesítendő kerékpáros versenyén, amelyről rendszeresen számolt be közösségi oldalán versenynaplójában.

Komárom hőse hatalmas világrekordot állított fel Kanadában. Szőnyi Ferenc mindössze 45 nap alatt teljesítette a TransCanada Ultra elnevezésű kerékpárverseny 12790 kilométeres távját.
Szőnyi Ferenc brutális rekordot állított fel a kanadai kerékpáros túlélőversenyen
Forrás: Szőnyi Ferenc - versenynapló/Facebook

A sokaknak lehetetlennek tűnő kihívást azonban simán teljesítette a 61 éves sportember a tengerentúlon, méghozzá nem is akárhogy: Szőnyi Ferenc 45 és fél nap alatt teljesítette a 12 ezer 790 kilométer hosszú ultrakerékpárversenyt (külső segítség igénybevétele nélkül, teljesen egyedül!), ami hatalmas rekordot jelentett, hiszen az eddigi leggyorsabb idő 51 nap volt. Ami azt jelenti, hogy Komárom büszkesége 5 és fél nappal javította meg az eddigi legjobb eredményt a világ egyik leghosszabb, önállóan, külső támogatás nélkül teljesítendő kerékpáros versenyén.

Az útvonal során közel 90 ezer méternyi szintkülönbséggel kellett megküzdenie. Ez olyan, mintha 11-szer megmászta volna a világ legmagasabb hegycsúcsát, a 8848 méter magas Mount Everestet. Most erről az elképesztő sikerről érkezik hamarosan egy film.

Szőnyi Ferencről készül film, itt az előzetese

Mint az Szőnyi Ferenc Facebook-oldalán olvasható, szeptember 30-án, október 2-án és 8-án a budapesti Corvin moziban bemutatják azt a filmet, amelyen hónapokon át készült: egy történetet, amely emberfeletti teljesítményről, határtalan kitartásról és az emberi lélek erejéről szól. Egy film Szőnyi Ferencről, a magyar Vasemberről, aki több mint 12 ezer kilométert tekert végig Kanadán, 45 napon át, hogy teljesítse a világ leghosszabb kerékpárversenyét, és világrekorddal érjen célba.

Végig követtük az indulás előtti napoktól kezdve, amikor még minden kérdés volt és semmi sem volt biztos. Forgott a kamera a dermesztő hidegben, a végtelen országutakon, a küzdelem legmélyebb óráiban. Láttuk a könnyeket, a kételyeket, a mosolyokat és a felemelő pillanatokat, és láttuk azt is, hogyan lett a lehetetlenből valóság, amikor Feri átgurult a célvonalon.

A kamera mindent megőrzött: a háttérsztorikat, a nagy pillanatokat, a nehézségeket, a diadalokat. Ez a film nem egyszerű sportdokumentum. Ez egy ember élete legnagyobb kihívásán keresztül mindannyiunk története: arról, hogy mindenkinek van egy saját 12 500 kilométere, amit le kell tekernie. Hogy a lehetetlen legtöbbször csak a fejben dől el.

Ami pedig ennél is fontosabb, hogy a vetítések teljes bevételét felajánlották az Amigos a Gyermekekért Alapítványnak. A premieren Szőnyi Ferenc személyesen is jelen lesz. A film előtt és után is lesz lehetőség találkozni vele, beszélgetni, kérdezni, átélni azt a szellemiséget, ami 12 500 kilométeren át vitte előre.

A filmet kicsit később bárki megnézheti majd a YouTube-on is, de az első, igazán különleges, közös élményt csak ez a három premier est nyújtja. A filmről már előzetes is van, amit fentebb lehet megtekinteni.

A férőhelyek nagyon korlátozottak és elég gyorsan fogynak. A jegyekért és a további információkért látogassatok el Szőnyi Ferenc Facebook-oldalára.

