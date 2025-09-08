39 perce
Szőlődarabok – fedezd fel a szüret titkait!
Tatabánya környéki szőlők életét a szüret varázslatos időszaka indítja el. Ahogy kirakod a puzzle darabjait, úgy bontakozik ki előttünk a szőlő élete a tőkén: a friss fürtöktől a házi lekvár és bor készítéséig. Ebben a cikkben bemutatjuk a szüret időpontját, a feldolgozás lépéseit és néhány hasznos tippet.
Szőlő
Fotó: Wierl Ádám
Tatabánya környékén a szőlőszüret szeptember közepétől október elejéig zajlik. A korai fehér szőlők, mint a Chardonnay, már augusztus végén érhetők, míg a késői fajták, például az Olaszrizling vagy a Cabernet Franc, október közepéig maradhatnak a tőkén, hogy elérjék az ideális cukortartalmat.
A szüreti napok során a tőkék tele vannak illatos, érett fürtökkel, amelyekből akár házi lekvárt, akár finom bort készíthetünk. A lekvárhoz a szemeket megmossuk, kimagozzuk, lassú tűzön főzzük, kevés cukorral és citromlével ízesítve. A bor készítésekor a szőlőt kipréseljük, majd a mustot gondosan erjesztjük, ügyelve a hőmérsékletre és a tisztaságra, hogy zamatos, harmonikus ízű ital szülessen.
A puzzle darabjai egy szőlőfürt részleteit ábrázolják, minden darab a fürt egy apró részletét mutatja: a színes szemeket, a levélzetet, a fényt és az árnyékot. Kirakás közben a teljes kép áll össze, így a játék egyszerre vizuálisan élményszerű és interaktív, miközben a szőlő szépségét is felfedezheted.
Így rakd össze a puzzle-t: Cardinal szőlő
A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.
Segítségül a teljes kép: