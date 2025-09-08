Szőlődarabok – fedezd fel a szüret titkait!

Tatabánya környékén a szőlőszüret szeptember közepétől október elejéig zajlik. A korai fehér szőlők, mint a Chardonnay, már augusztus végén érhetők, míg a késői fajták, például az Olaszrizling vagy a Cabernet Franc, október közepéig maradhatnak a tőkén, hogy elérjék az ideális cukortartalmat.

Szőlő

Fotó: Wierl Ádám

A szüreti napok során a tőkék tele vannak illatos, érett fürtökkel, amelyekből akár házi lekvárt, akár finom bort készíthetünk. A lekvárhoz a szemeket megmossuk, kimagozzuk, lassú tűzön főzzük, kevés cukorral és citromlével ízesítve. A bor készítésekor a szőlőt kipréseljük, majd a mustot gondosan erjesztjük, ügyelve a hőmérsékletre és a tisztaságra, hogy zamatos, harmonikus ízű ital szülessen.

A puzzle darabjai egy szőlőfürt részleteit ábrázolják, minden darab a fürt egy apró részletét mutatja: a színes szemeket, a levélzetet, a fényt és az árnyékot. Kirakás közben a teljes kép áll össze, így a játék egyszerre vizuálisan élményszerű és interaktív, miközben a szőlő szépségét is felfedezheted.

Így rakd össze a puzzle-t: Cardinal szőlő

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

Segítségül a teljes kép: