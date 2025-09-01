Ő a Magyar Rakéta! Összeomlottak az Arsenal-drukkerek Szoboszlai gólja után

A Premier League 3. fordulóján a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a Liverpool hazai pályán legyőzte az Arsenalt, vasárnap este. Az egyetlen, de annál látványosabb gólt a magyar válogatott csapatkapitány Szoboszlai Dominik szerezte egy káprázatos szabadrúgásból, amellyel eldöntötte a meccset. Orbán Viktor miniszterelnök sem hagyta szó nélkül a Liverpool meccset és az óriási Szoboszlai gólt.

Szoboszlai gólja miatt összeomlottak az Arsenal drukkerek

Fotó: Peter Powell / Forrás: MTI

Felrobbant a net a Szoboszlai góltól

A fantasztikus gól és a Liverpool Arsenal meccs óriási visszhangot váltott ki a közösségi médiában is. Orbán Viktor a Facebook-oldalán azt írta, hogy: „Legközelebb Szoboszlai lövi ki Kapu Tibit!”. A bejegyzés alatt rengeteg gratuláció és „Hajrá, magyarok!” komment érkezett.

Ő a Magyar Rakéta!

– írták hozzászólásban.

Szétágyúzta az Ágyúsokat.

– komment a posztnál.

A TikTok is felrobbant Szoboszlai góljától, egy videón az látható, ahogy a Liverpool–Arsenal nézői összeomlanak a bombagóltól, az egyik szurkoló pedig többször is csak annyit tud mondani: „Ez hihetetlen volt!”