Ezt látnod kell!

43 perce

Ő a Magyar Rakéta! Összeomlottak az Arsenal-drukkerek Szoboszlai gólja után

Címkék#Kerkez Milos#Szoboszlai Dominik#Arsenal#Liverpool

Nem hittünk a szemünknek. Szoboszlai gólját Orbán Viktor sem hagyhatta szó nélkül, akkorát szólt. Az Arsenal szurkolók pedig videón omlottak össze a látványtól.

Kemma.hu

A Premier League 3. fordulóján a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a Liverpool hazai pályán legyőzte az Arsenalt, vasárnap este. Az egyetlen, de annál látványosabb gólt a magyar válogatott csapatkapitány Szoboszlai Dominik szerezte egy káprázatos szabadrúgásból, amellyel eldöntötte a meccset. Orbán Viktor miniszterelnök sem hagyta szó nélkül a Liverpool meccset és az óriási Szoboszlai gólt.

SZOBOSZLAI gól
Szoboszlai gólja miatt összeomlottak az Arsenal drukkerek
Fotó: Peter Powell / Forrás: MTI

Felrobbant a net a Szoboszlai góltól

A fantasztikus gól és a Liverpool Arsenal meccs óriási visszhangot váltott ki a közösségi médiában is. Orbán Viktor a Facebook-oldalán azt írta, hogy: „Legközelebb Szoboszlai lövi ki Kapu Tibit!”. A bejegyzés alatt rengeteg gratuláció és „Hajrá, magyarok!” komment érkezett.

Ő a Magyar Rakéta!

– írták hozzászólásban.

Szétágyúzta az Ágyúsokat.

– komment a posztnál.

A TikTok is felrobbant Szoboszlai góljától, egy videón az látható, ahogy a Liverpool–Arsenal nézői összeomlanak a bombagóltól, az egyik szurkoló pedig többször is csak annyit tud mondani: „Ez hihetetlen volt!”

@football_reactions247 Fans reaction to Szoboszlai goal #liverpoolfc #arsenal #viral #fans #fyp ♬ The Champion - Lux-Inspira

 

 

 

