1 órája
Ő a Magyar Rakéta! Összeomlottak az Arsenal-drukkerek Szoboszlai gólja után
Nem hittünk a szemünknek. Szoboszlai gólját Orbán Viktor sem hagyhatta szó nélkül, akkorát szólt. Az Arsenal szurkolók pedig videón omlottak össze a látványtól.
A Premier League 3. fordulóján a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a Liverpool hazai pályán legyőzte az Arsenalt, vasárnap este. Az egyetlen, de annál látványosabb gólt a magyar válogatott csapatkapitány Szoboszlai Dominik szerezte egy káprázatos szabadrúgásból, amellyel eldöntötte a meccset. Orbán Viktor miniszterelnök sem hagyta szó nélkül a Liverpool meccset és az óriási Szoboszlai gólt.
Felrobbant a net a Szoboszlai góltól
A fantasztikus gól és a Liverpool Arsenal meccs óriási visszhangot váltott ki a közösségi médiában is. Orbán Viktor a Facebook-oldalán azt írta, hogy: „Legközelebb Szoboszlai lövi ki Kapu Tibit!”. A bejegyzés alatt rengeteg gratuláció és „Hajrá, magyarok!” komment érkezett.
Ő a Magyar Rakéta!
– írták hozzászólásban.
Szétágyúzta az Ágyúsokat.
– komment a posztnál.
A TikTok is felrobbant Szoboszlai góljától, egy videón az látható, ahogy a Liverpool–Arsenal nézői összeomlanak a bombagóltól, az egyik szurkoló pedig többször is csak annyit tud mondani: „Ez hihetetlen volt!”