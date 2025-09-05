Ez az új híd a legkülönlegesebb az országban, szívek millióit dobogtatja meg

Egy szeretett háziállat elvesztése mély űrt hagy a gazdik szívében és a búcsú mindig nehéz. Napjaink rohanó világában különösen értékes egy olyan hely, ahol leülve vissza lehet idézni a kedves, együtt töltött pillanatokat és elgondolkodhatunk azon, hogy talán egyszer újra találkozhatunk kedvencünkkel. Dorogon nemrégiben elkészült egy szivárványhíd, amelyet a Kenyérmezői-patak utolsó hídjánál, a Kesztölci út végéhez közel avattak fel a városi közösség és önkéntesek. A híd létrehozása egy civil kezdeményezésből indult, és több önzetlen segítő munkájának köszönhetően valósulhatott meg – tette közzé Dorog Város Önkormányzata.

A dorogi szivárványhíd az elhunyt háziállatok emlékére készült, ahol a gazdik méltó módon idézhetik fel kedvenceiket.

Szivárványhíd – emlék és vigasz

A szivárványhíd ötlete Edny Clyne-Rekhy történetéből ismert: ha egy állat elhuny, átmegy a szivárványhídon, ahol nincs fájdalom, betegség, csak játék és pihenés. A hídon túl a kedvencek várják gazdáikat, hogy újra együtt lehessenek velük. A dorogi híd környezetét erdő, csobogó patak és napfény jellemzi, így valódi, nyugodt emlékhely jött létre, ahol a gazdik felidézhetik a közös pillanatokat.

A helyszín lehetőséget ad arra, hogy a gazdik személyes tárgyakat – nyakörvet, bilétát – helyezzenek el a hídon, de az is elegendő, ha csak pár percre megállnak, és emlékeznek kedvenceikre. A híd nemcsak az emlékezést szolgálja, hanem a gyász feldolgozásában is segítséget nyújthat, hiszen egy szeretett állat elvesztése után sokszor nehéz megtalálni a lelki nyugalmat.

A dorogi szivárványhíd létrehozása példaértékű közösségi összefogás, amely bemutatja, hogy a helyi lakosok és állatbarátok közösen képesek maradandó, érzelmekkel teli emlékhelyet létrehozni. Bár a történet szerint a szivárványhíd túloldalán a kedvencek boldogan játszanak, a gazdik látogatása és emlékezése a hídon túlmutató jelentőséggel bír.

Ez a hely tehát nemcsak a gyász feldolgozását könnyíti meg, hanem egy varázslatos, személyes teret is kínál minden állattartónak, ahol a szeretett háziállatokra emlékezhetnek, és újra kapcsolódhatnak hozzájuk a szivárványhidat átlépve – a gazdik örömére és emlékezetük gazdagítására.