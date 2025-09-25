Befőzés fillérekből: így állnak most a szilva- és almaárak

Megérkezett az ősz, és ezzel a tipikus őszi idénygyümölcsök szezonja is. Csökkent a szilva ára a nyárhoz képest, idared alma is mosolyog ránk a ládákból a tatabányai piacon is. Ezúttal Orosz Dezső standjához látogattunk ki a Kond vezér úti piacra, aki azt is elárulta, hogy bizony nem hiába kapós a kékes-lila finomság, és hogy mennyi is most 1 kg szilva ára.

Nagyon fogy a szilva a tatabányai piacon

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A besztercei szilva még nem vár a tatabányai piacon

Nagyon fogy a szilva, a többségét pedig a háziasszonyok kapkodják el, akik előszeretettel főznek belőle finomabbnál finomabb lekvárt.

Ennyi most 1 kg szilva ára

Orosz Dezsőnél 1 kg szilva ára 880 forint, ami szép csökkenést jelent az augusztus eleji 1200 forint körüli szilvaárakhoz képest.

Annak örülnék a legjobban, ha jönne a besztercei szilva. Ezek a szilvák most magyarok, méghozzá az Alföldről érkeztek ide hozzánk.

Orosz Dezső standjánál azonban nem csak szilvát kapni:

árul zöldbabot 2400 Ft/kg áron

fejtett babot 2500 Ft/kg áron

TV paprikát 880 Ft/kg áron, a szilvához hasonlóan.

Megnéztük azt is, hogy 1 kg alma ára mennyi:

az Idared alma kilója: 799 Ft

a Jonagold alma kilója: 850 Ft

Ha bejönnek a hidegek, a paprika árát emelni fogom.

- tette hozzá az árus.

A legjobb szilva befőtt receptje

Az őszhöz ugyanúgy hozzátartozik a fahéj illata, mint a szilva vagy az alma íze, így most a Mindmegette segítségével egy szupergyors szilvabefőtt receptet ajánlunk.

Hozzávalók:

szilva

cukor

őrölt fahéj

víz

rum

Elkészítés:

A szilvát megmossuk, kimagozzuk, félbevágjuk.

A szilvát tiszta, rummal kiöblített üvegekbe rétegezzük. Minden rétegre szórunk 1 evőkanál cukrot és egy kevés őrölt fahéjat. Az üveg tetejét cukorral zárjuk.

Az üvegeket háromnegyedig felöntjük forró vízzel, majd forró vízben, egy lábasban, takaréklángon 5 percig dunsztoljuk. A lábasban hagyjuk kihűlni, majd a kamrába tesszük az üvegeket.

Szupergyors sült alma recept

Maradva a fahéjas vonalon, a szeptember másik slágergyümölcsével is hoztunk egy receptet a Mindmegettéről. Jó hír, hogy ez is szupergyors recept. Éljen a sült alma!

Hozzávalók:

4 db alma

5 dkg dióbél

4 db vajkaramella

1 evőkanál baracklekvár

A tetejére: porcukros fahéj

Elkészítés:

Az almák tetejét levágjuk, majd óvatosan kivágjuk a magházat. Figyeljünk: az almák alját nehogy kivágjuk.

Az apróra vágott dióbelet egy edénybe tesszük. A vajkaramellát durvára aprítjuk, a dióhoz adjuk, majd a lekvárt is az edénybe tesszük.

Összekeverjük a hozzávalókat és az almák belsejébe töltjük azt. Az almákat szilikonos lappal bélelt, magas falú tepsibe tesszük és előmelegített sütőbe helyezzük.

Az almákat nagyjából 10 percig közepes, takarék lángon készre sütjük, majd fahéjas porcukorral megszórjuk.



