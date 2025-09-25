46 perce
Befőzés fillérekből: így állnak most a szilva- és almaárak
Megérkeztek az ősz slágergyümölcsei a piacra. A szilva pedig idén is felkerült a Kond vezér úton vásárlók slágerlistájára. Mutatjuk, mennyiért viheti haza kilóját, és adunk pár tippet, hogyan lesz a tatabányai piacon lévő szilvából befőtt.
Megérkezett az ősz, és ezzel a tipikus őszi idénygyümölcsök szezonja is. Csökkent a szilva ára a nyárhoz képest, idared alma is mosolyog ránk a ládákból a tatabányai piacon is. Ezúttal Orosz Dezső standjához látogattunk ki a Kond vezér úti piacra, aki azt is elárulta, hogy bizony nem hiába kapós a kékes-lila finomság, és hogy mennyi is most 1 kg szilva ára.
A besztercei szilva még nem vár a tatabányai piacon
Nagyon fogy a szilva, a többségét pedig a háziasszonyok kapkodják el, akik előszeretettel főznek belőle finomabbnál finomabb lekvárt.
Ennyi most 1 kg szilva ára
Orosz Dezsőnél 1 kg szilva ára 880 forint, ami szép csökkenést jelent az augusztus eleji 1200 forint körüli szilvaárakhoz képest.
Annak örülnék a legjobban, ha jönne a besztercei szilva. Ezek a szilvák most magyarok, méghozzá az Alföldről érkeztek ide hozzánk.
Orosz Dezső standjánál azonban nem csak szilvát kapni:
- árul zöldbabot 2400 Ft/kg áron
- fejtett babot 2500 Ft/kg áron
- TV paprikát 880 Ft/kg áron, a szilvához hasonlóan.
Megnéztük azt is, hogy 1 kg alma ára mennyi:
- az Idared alma kilója: 799 Ft
- a Jonagold alma kilója: 850 Ft
Ha bejönnek a hidegek, a paprika árát emelni fogom.
- tette hozzá az árus.
A legjobb szilva befőtt receptje
Az őszhöz ugyanúgy hozzátartozik a fahéj illata, mint a szilva vagy az alma íze, így most a Mindmegette segítségével egy szupergyors szilvabefőtt receptet ajánlunk.
Hozzávalók:
- szilva
- cukor
- őrölt fahéj
- víz
- rum
Elkészítés:
- A szilvát megmossuk, kimagozzuk, félbevágjuk.
- A szilvát tiszta, rummal kiöblített üvegekbe rétegezzük. Minden rétegre szórunk 1 evőkanál cukrot és egy kevés őrölt fahéjat. Az üveg tetejét cukorral zárjuk.
- Az üvegeket háromnegyedig felöntjük forró vízzel, majd forró vízben, egy lábasban, takaréklángon 5 percig dunsztoljuk. A lábasban hagyjuk kihűlni, majd a kamrába tesszük az üvegeket.
Szupergyors sült alma recept
Maradva a fahéjas vonalon, a szeptember másik slágergyümölcsével is hoztunk egy receptet a Mindmegettéről. Jó hír, hogy ez is szupergyors recept. Éljen a sült alma!
Hozzávalók:
- 4 db alma
- 5 dkg dióbél
- 4 db vajkaramella
- 1 evőkanál baracklekvár
- A tetejére: porcukros fahéj
Elkészítés:
- Az almák tetejét levágjuk, majd óvatosan kivágjuk a magházat. Figyeljünk: az almák alját nehogy kivágjuk.
- Az apróra vágott dióbelet egy edénybe tesszük. A vajkaramellát durvára aprítjuk, a dióhoz adjuk, majd a lekvárt is az edénybe tesszük.
- Összekeverjük a hozzávalókat és az almák belsejébe töltjük azt. Az almákat szilikonos lappal bélelt, magas falú tepsibe tesszük és előmelegített sütőbe helyezzük.
- Az almákat nagyjából 10 percig közepes, takarék lángon készre sütjük, majd fahéjas porcukorral megszórjuk.
Így fogj neki a szilvalekvár főzésének: tuti szupergyümölcsös receptek
Csúcshatású szuperzöldség a magyar piacokon - a rák ellen is segíthetFelfedjük a sárgarépa titkos hatásait.