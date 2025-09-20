1 órája
Fenyő Miklós és Hevesi Tamás ingyenes koncertet ad
Felejthetetlen estére készülhetnek a tatabányaiak szeptember 20-án, amikor két igazi legendát köszönthet a város. A Szerencsekoncertek ingyenes országjáró sorozatának keretében Fenyő Miklós és Hevesi Tamás lép színpadra.
A nagyszabású eseménysorozat célja, hogy a magyar könnyűzene meghatározó alakjait minél több településre eljuttassa, és mindenki számára elérhetővé tegye az élőzenei élményt. Tatabánya szeptember 20-án kapcsolódik be a Szerencsekoncert programsorozatba, ahol a város közönsége ingyen élvezheti a legismertebb slágereket és a hamisítatlan koncertélményt.
Országjáró szerencsekoncert eseménysorozat
A Hatoslottó támogatásával idén útjára indult a Szerencsekoncertek akció, amely több mint 80 településen kínál ingyenes élőzenei programot. A szervezők célja, hogy a kisebb városokban, településeken élőknek is lehetőséget adjanak arra, hogy személyesen találkozzanak a magyar pop- és rockzene legendáival.
A sorozat nem csupán koncertélményt ad: közösséget is épít. A generációkat összekötő dallamok, a közös éneklés és a felejthetetlen hangulat minden helyszínen garantált. A programok ráadásul teljesen ingyenesek, így bárki számára elérhetők.
Tatabánya felkészül
A tatabányai állomáson szeptember 20-án este igazi sztárfellépők várják a közönséget.
- 17:00 órától nyílnak meg a kapuk.
- 19:00-tól Hevesi Tamás koncertje indítja be az estét.
- 20:30-tól pedig a magyar rock and roll ikonja, Fenyő Miklós áll színpadra, aki minden bizonnyal elhozza legismertebb slágereit.
A helyszín a Földi Imre Sportcsarnok parkolója lesz (Tatabánya, Szent Borbála út 19.), amely méltó környezetet ad majd a szabadtéri zenei élménynek.
A belépés ingyenes, így érdemes időben érkezni, hogy senki ne maradjon le erről a páratlan zenei élményről. Bővebb információk a következő állomásokról és a koncertekről a szerencsekoncertek.hu oldalán olvasható.
