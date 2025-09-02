szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

28°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

21 perce

1000 év történelme 10 kérdésben – Kvíz Szent Istvánról

Címkék#kvíz#Magyarország#történelem#állam

Szent István, Magyarország első királya és a keresztény államiság megalapítója, kiemelkedő szerepet játszott az ország történelmében. Teszteld tudásodat kvízünkkel, és tanulj érdekességeket a legendás uralkodóról!

Varga Panna

Szent István uralkodása alatt Magyarország belső rendje megszilárdult, az egyházszervezet kialakult, és a keresztény állam alapjai lefektetésre kerültek. A következő kvíz kérdések magyarázó válaszokkal segítenek játékosan elmélyíteni ismereteidet a magyar történelem egyik legfontosabb alakjáról.

Szent István
A Szent Korona az emlékmű tetején
Fotó: Kovács László / Forrás: 24  Óra
1.
Ki volt Magyarország első királya?
2.
Mikor koronázták meg Szent Istvánt?
3.
Melyik vallást terjesztette Szent István uralkodása alatt?
4.
Mit alapított Szent István a vallás és közigazgatás megszervezésére?
5.
Milyen fontos szerepe volt Szent István törvényeinek?
6.
Ki volt Szent István édesapja?
7.
Mi volt Szent István egyik legfontosabb külpolitikai célja?
8.
Melyik ünnepnapot tartják Szent István napjának Magyarországon?
9.
Mi volt Szent István legfontosabb eredménye a belső rend biztosításában?
10.
Milyen címet kapott halála után Szent István?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu