Kvíz
3 órája
1000 év történelme 10 kérdésben – Kvíz Szent Istvánról
Szent István, Magyarország első királya és a keresztény államiság megalapítója, kiemelkedő szerepet játszott az ország történelmében. Teszteld tudásodat kvízünkkel, és tanulj érdekességeket a legendás uralkodóról!
Szent István uralkodása alatt Magyarország belső rendje megszilárdult, az egyházszervezet kialakult, és a keresztény állam alapjai lefektetésre kerültek. A következő kvíz kérdések magyarázó válaszokkal segítenek játékosan elmélyíteni ismereteidet a magyar történelem egyik legfontosabb alakjáról.
1.
Ki volt Magyarország első királya?
2.
Mikor koronázták meg Szent Istvánt?
3.
Melyik vallást terjesztette Szent István uralkodása alatt?
4.
Mit alapított Szent István a vallás és közigazgatás megszervezésére?
5.
Milyen fontos szerepe volt Szent István törvényeinek?
6.
Ki volt Szent István édesapja?
7.
Mi volt Szent István egyik legfontosabb külpolitikai célja?
8.
Melyik ünnepnapot tartják Szent István napjának Magyarországon?
9.
Mi volt Szent István legfontosabb eredménye a belső rend biztosításában?
10.
Milyen címet kapott halála után Szent István?
