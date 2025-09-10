"A onkológiai betegek nagy részét meggyógyítjuk": világlátott orvos gyógyít a Szent Borbála Kórházban

Dr. Kullmann Tamás immár egy hónapja a tatabányai Szent Borbála Kórház onkológus főorvosa. A Győrből érkezett orvossal, aki Franciaországot is megjárta, beszélgettünk múltról, jövőről, célkitűzésekről.

A tatabányai Szent Borbála Kórház új onkológus főorvosa beszélt arról, hogy miért lett orvos és, hogy érzi magát Tatabányán

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A Szent Borbála kórház új onkológusa ritka betegségek ismerője

– Belgyógyász és onkológus is vagyok, ezért az, hogy ritka betegségek ismerője vagyok, mind a két területre vonatkozik. Még egyetemista koromból származik a tapasztalat, hogy vannak betegek, akik bolyonganak az egészségügyi rendszerben, több hónap vagy valakinek több évbe is kerülhet, mire megkapja a fő diagnózist. Az egyetem alatt mentem ki Franciaországba és az volt a fő célom, hogy egy olyan osztályra kerüljek, ahol viszonylag sok ilyen beteg összesűrűsödik - mondta Dr. Kullmann Tamás

– Belszakvizsga után kerültem át belgyógyászatról onkológiára. Ott olyan főnököm volt, aki egy elég kivételes ember volt és sok olyan beteget irányítottak hozzá, akivel más nem kívánt foglalkozni. Összesen hat évet töltöttem Franciaországban. Technikai feltételekben a nyomukban járunk a franciáknak, a különbséget inkább bizonyos dolgoknak az elérhetősége jelenti. Kint például van olyan, hogy szocioesztétikus, aki a betegséggel küzdő hölgyeknek segít magukat kicsinosítani, hogy szebbé, elviselhetőbbé tegye a nehezebb időszakokat.

Budapest, Franciaország, Győr, majd Tatabánya

–Budapesten nőttem fel, ott végeztem az egyetemet, aztán Győrbe mentem dolgozni, ott voltam a belgyógyászati szakvizsgáig. Amikor utoljára hazaértem Franciaországból, akkor is oda tértem vissza. Nehéz volt onnan eljönni.

Az orvos arról is mesélt nekünk, hogyan lett belőle onkológus.

–A belgyógyászat után mindenképp kellett volna egy második szakvizsga. Valahogy olyan világot élünk, hogy azt gondolják, hogy önmagában a belgyógyászat kevés, és én amúgy sem szerettem volna csak egy szervvel foglalkozni, mindig is jobban érdekeltek a rendszerbetegségek, így már szűkült a kör, és végül az onkológiára esett a választásom. Olyan volt, mintha gondviselés lett volna: kint voltam a belgyógyászaton, befejeződött a munkám és ők javasolták, hogy van egy megüresedett állás az onkológián az idős professzor mellett. A onkológiai betegek nagy részét meggyógyítjuk.

Az emlődaganatos betegeknek a 80%-át

A prosztatadaganatos betegeknek körülbelül a kétharmadát

A vastagbéldaganatos betegeknek a felét

A tüdődaganatosoknak a 10%-át.

– A négy leggyakoribb betegségből háromnál a betegek több, mint felét meggyógyítjuk és kettőnél több, mint a kétharmadát, vagy háromnegyedét - amennyiben még korai stádiumban sikerül felismerni a betegséget. Viszont van onkológiai sürgősségi ellátás, amikor például egy súlyos fertőzés alakul ki a daganat vagy a gyógyszeres kezelés miatt, az egy nagyon érdekes kihívás. Ott tényleg van egyfajta életmentő szerep.