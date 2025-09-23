Ékszerdoboz egy kis meglepetéssel

Egy idilli környezetben, ahol a Bakonyalja békéje és rendezettsége uralkodik, akad egy utca, amelynek lakói már hosszú évek óta kénytelenek együtt élni egy rendezetlen, zajos és bűzös szomszédsággal, az utca pedig mint a szeméttelep. Az eset kísértetiesen emlékeztet a tatabányai kertvárosban néhány éve történt botrányra, amelyről szerkesztőségünk is beszámolt.

Roncsok sorakoznak Ászár egyik legszebb utcájában, szeméttelep az utcában

Forrás: beküldött

Szeméttelep a turisták által is látogatott utca

Ászár egyik legszebb utcájában az ott élők szerint valóságos roncstemető alakult ki egy család kertjében. A látványt a felhalmozott roncsok és lomok uralják, a környék pedig egyre inkább elveszíti rendezett arculatát. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a család különféle állatokat tart a kertben. Emiatt a szomszéd szerint a környéken a rágcsálók is egyre nagyobb számban jelentek meg. Létai Imre, az utca egyik lakója elmondta hírportálunknak, hogy a helyzet napról napra elviselhetetlenebb.

A szomszéd hozzátette, hogy a problémát jelezték a járási hivatalnak, ahonnan csak az a válasz érkezett, hogy nem az ő hatáskörük, majd visszaküldték az ászári polgármesteri hivatalba, ahonnan azt a levelet kapta, hogy július 24-ig kellett volna eltakarítani a szomszédnak a közterületen elhelyezett járműveit, ám ez azóta sem történt meg a bejelentő szerint.

Húsz éve ezt a mocskot, ezt a szeméttelepet nézem. Miért vagyok én köteles ezt nézni?

- tette fel a költői kérdést Imre, aki azt is elárulta nekünk, hogy 15 éve folynak szóbeli beszélgetések erről az ügyről, a hivatalos levelet pedig most tavasszal nyújtotta be.

Egy, a nevét elhallgatni kívánó szomszéd hozzátette, hogy a család gyakran hangoskodik, kiabálás hallatszódik ki a házból, ráadásul sokszor éjjel dolgoznak a kertben, ami megnehezíti a pihenést.

Rengeteg alkalommal megesik, hogy még az ablakot sem tudjuk kinyitni a szörnyű bűz miatt.

– fogalmazott a helyi lakos. Az itt élők abban bíznak, hogy az illetékes hatóságok mielőbb intézkednek, mert a mindennapi élet és a környék békéje egyre inkább lehetetlenné válik.