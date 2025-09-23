szeptember 23., kedd

Tekla névnap

17°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Roncs

2 órája

Ékszerdoboz egy kis meglepetéssel

Címkék#Ászár#szeméttelep#utca

Időről időre felbukkannak vármegyénkben olyan történetek, amikor rendezetlen porták és roncstemetők keserítik meg az ott élők mindennapjait. Most Ászár egyik legszebb utcájából érkezett panasz, ahol a helyiek szerint egy család viselkedése elviselhetetlenné vált. A szomszédok közül többen is megszólaltak, és nyíltan elmondták tapasztalataikat.

Gábos Orsolya

Egy idilli környezetben, ahol a Bakonyalja békéje és rendezettsége uralkodik, akad egy utca, amelynek lakói már hosszú évek óta kénytelenek együtt élni egy rendezetlen, zajos és bűzös szomszédsággal, az utca pedig mint a szeméttelep. Az eset kísértetiesen emlékeztet a tatabányai kertvárosban néhány éve történt botrányra, amelyről  szerkesztőségünk is beszámolt.

szeméttelep
Roncsok sorakoznak Ászár egyik legszebb utcájában, szeméttelep az utcában
Forrás:  beküldött

Szeméttelep a turisták által is látogatott utca

Ászár egyik legszebb utcájában az ott élők szerint valóságos roncstemető alakult ki egy család kertjében. A látványt a felhalmozott roncsok és lomok uralják, a környék pedig egyre inkább elveszíti rendezett arculatát. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a család különféle állatokat tart a kertben. Emiatt a szomszéd szerint a környéken a rágcsálók is egyre nagyobb számban jelentek meg. Létai Imre, az utca egyik lakója elmondta hírportálunknak, hogy a helyzet napról napra elviselhetetlenebb.

 galéria

A szomszéd hozzátette, hogy a problémát jelezték a járási hivatalnak, ahonnan csak az a válasz érkezett, hogy nem az ő hatáskörük, majd visszaküldték az ászári polgármesteri hivatalba, ahonnan azt a levelet kapta, hogy július 24-ig kellett volna eltakarítani a szomszédnak a közterületen elhelyezett járműveit, ám ez azóta sem történt meg a bejelentő szerint.

Húsz éve ezt a mocskot, ezt a szeméttelepet nézem. Miért vagyok én köteles ezt nézni?

- tette fel a költői kérdést Imre, aki azt is elárulta nekünk, hogy 15 éve folynak szóbeli beszélgetések erről az ügyről, a hivatalos levelet pedig most tavasszal nyújtotta be.

Egy, a nevét elhallgatni kívánó szomszéd hozzátette, hogy a család gyakran hangoskodik, kiabálás hallatszódik ki a házból, ráadásul sokszor éjjel dolgoznak a kertben, ami megnehezíti a pihenést.

Rengeteg alkalommal megesik, hogy még az ablakot sem tudjuk kinyitni a szörnyű bűz miatt.

– fogalmazott a helyi lakos. Az itt élők abban bíznak, hogy az illetékes hatóságok mielőbb intézkednek, mert a mindennapi élet és a környék békéje egyre inkább lehetetlenné válik.

GALÉRIA: Ékszerdoboz kis meglepetéssel (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu