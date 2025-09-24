Új szabályok jönnek a szemétszállításban, ez mindenkit érint

Október -jétől érvényes a szemétszállításra vonatkozó szabályzat a MOHU-nál. Összegyűjtöttük, milyen változásokra kell számítania a lakosságnak.

Változik a szemétszállítási szabályzat a MOHU-nál

Változások lesznek a szemétszállításban

Módosította Általános Szerződési Feltételeit a MOHU, az új ÁSZF-t szeptember 1-jén hozták nyilvánosságra. A cég rögzítette a kommunális szemetesbe kirakható hulladék mennyiségét, illetve a kommunális hulladék pontos tartalmát.

Részletezték azt is, milyen esetben nem viszi el a szemetet a ház elől a kukásautó. Sőt: az építési törmelékre vonatkozó szabályok változnak majd. A szabályok jó része eddig is érvényben volt, ám vannak fontos változások és újítások is.

Súlykorlát a szemétre, csak a zárt kukát ürítik

A MOHU 400 oldalas dokumentuma részletezése szerint a háztartási gyűjtőedénybe nem lehet tenni papírt, műanyagot, fémet, kivéve, ha az folyadékot és biológiailag lebomló hulladékot tartalmaz, vagy a vegyes hulladékkal vagy más hulladékkal összetapadt vagy összeragadt.

Építési törmeléket, elektromos és elektronikai szemetet és állati tetemet sem szabad a kukába helyezni, ezeket külön kell kezelni és leadni a megfelelő helyen.

Kikötés, hogy a szemetes teteje zárt állapotban legyen. Ez azt feltételezi, hogy a kukát nem szabad túltömni, hogy a szemét "kicsorduljon" belőle, ellenkező esetben a szolgáltató többlethulladékként kezeli azt, amely elszállítást külön szolgáltatásként kell igénybe venni.

Az ÁSZF kitér arra is, hogy az egyes méretű szemetesedényekbe maximálisan mekkora tömegű szeméthelyezhető el.

60 literes edénynél maximum 15 kilogramm,

80 literes edénynél maximum 17 kilogramm,

120 literes edényél maximum 27 kilogramm,

240 literes edénynél maximum 50 kilogramm

770 literes edénynél maximum 175 kilogramm,

1100 literes edénynél maximum 250 kilogramm lehet a szemét.

Eltörött a kuka - ki fizeti?

Ha a kuka nem a szemétszállító cég miatt válik használhatatlanná, akkor azt nyolc napon belül az ingatlanhasználónak kell javíttatnia vagy pótolnia, saját költségén. Ha továbbra is olyan állapotban van a kuka, ami miatt nem lehet elvinni a hulladékot, akkor a szemétszállító cég nem is viszi el, viszont a szemétszállítási díjat ugyanúgy kiszámlázza, gyűjtötte össze a beol.hu.