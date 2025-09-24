szeptember 24., szerda

Új szabályok jönnek a szemétszállításban, ez mindenkit érint

Címkék#hulladékudvar#MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt#szemétszállítás időpont#sittes konténer

Négyszáz oldalas, új ÁSZF-et közölt a MOHU. Kigyűjtöttük nektek, milyen változások lesznek a szemétszállításban és -gyűjtésben.

Feleki Marietta

Október -jétől érvényes a szemétszállításra vonatkozó szabályzat a MOHU-nál. Összegyűjtöttük, milyen változásokra kell számítania a lakosságnak.

szemétszállítás MOHU
Változik a szemétszállítási szabályzat a MOHU-nál 
Fotó: Kallus Gyorgy / Forrás: Világgazdaság

Változások lesznek a szemétszállításban

Módosította Általános Szerződési Feltételeit a MOHU, az új ÁSZF-t szeptember 1-jén hozták nyilvánosságra. A cég rögzítette a kommunális szemetesbe kirakható hulladék mennyiségét, illetve a kommunális hulladék pontos tartalmát. 

Részletezték azt is, milyen esetben nem viszi el a szemetet a ház elől a kukásautó. Sőt: az építési törmelékre vonatkozó szabályok változnak majd. A szabályok jó része eddig is érvényben volt, ám vannak fontos változások és újítások is. 

Súlykorlát a szemétre, csak a zárt kukát ürítik

A MOHU 400 oldalas dokumentuma  részletezése szerint a háztartási gyűjtőedénybe nem lehet tenni papírt, műanyagot, fémet, kivéve, ha az folyadékot és biológiailag lebomló hulladékot tartalmaz, vagy a vegyes hulladékkal vagy más hulladékkal összetapadt vagy összeragadt. 

Építési törmeléket, elektromos és elektronikai szemetet és állati tetemet sem szabad a kukába helyezni, ezeket külön kell kezelni és leadni a megfelelő helyen.

Kikötés, hogy a szemetes teteje zárt állapotban legyen. Ez azt feltételezi, hogy a kukát nem szabad túltömni, hogy a szemét "kicsorduljon" belőle, ellenkező esetben a szolgáltató többlethulladékként kezeli azt, amely elszállítást  külön szolgáltatásként kell igénybe venni. 

Az ÁSZF kitér arra is, hogy az egyes méretű szemetesedényekbe maximálisan mekkora tömegű szeméthelyezhető el.  

  • 60 literes edénynél maximum 15 kilogramm,
  • 80 literes edénynél maximum 17 kilogramm,
  • 120 literes edényél maximum 27 kilogramm,
  • 240 literes edénynél maximum 50 kilogramm
  • 770 literes edénynél maximum 175 kilogramm,
  • 1100 literes edénynél maximum 250 kilogramm lehet a szemét.

Eltörött a kuka - ki fizeti?

Ha a kuka nem a szemétszállító cég miatt válik használhatatlanná, akkor azt nyolc napon belül az ingatlanhasználónak kell javíttatnia vagy pótolnia, saját költségén. Ha továbbra is olyan állapotban van a kuka, ami miatt nem lehet elvinni a hulladékot, akkor a szemétszállító cég nem is viszi el, viszont a szemétszállítási díjat ugyanúgy kiszámlázza, gyűjtötte össze a beol.hu.

Nem adható le ingyen a sitt

Mint a portál kitért rá, változik a sitt leadása a hulladékudvarokban: megszűnik a magánszemélyeknek a lehetőség az építési-bontási törmelék ingyenes leadására, a változás életbe lépése után fizetni kell az ilyen típusú hulladék leadása után. A szabály szerint 

természetes személy lakos 2026. január 1- jét követően építési-bontási hulladékot díjfizetés ellenében adhat le azon hulladékudvarokban, amelyekben szabadkapacitás rendelkezésre áll ilyen jellegű hulladék átvételére. Erről az Üzemeltető honlapján Természetes személy lakos tájékozódni köteles.

-áll a szabályzatban. Változás még, hogy ezzel egyidejűleg megszűnik a kvóta az építési-bontási hulladék leadására vonatkozóan. Jelenlegi szabályok szerint magánszemélyeknek még 150 kilogrammot lehet leadni naponta, és 1000 kilogrammot évente az építési-bontási hulladékból.

Más anyagok, hulladéktípusok esetében nem változnak a leadható mennyiségek. Az esztergomi hulladékudvarban leadhatókat ebben a cikkünkben is felsoroltuk. Viszont az új listában már nem szerepel külön a könyvek leadási lehetősége, az a papírhulladékkal együtt gyűjthető.

Van lomtalanítás továbbra is - ezeket nem viszik el

Évente egyszer - az érvényes szerződéssel rendelkezőknek - lehet kérni lomtalanítást is, amelyet a társaság biztosít. Csak nagydarabos, maximum 3 köbméternyi szemetet viszik el,  a nagyobb darabos hulladékot (pl: szekrénysort) lapra kell szerelni. Lomtalanításkor a zsákba kitett, apró szemetet nem viszi el a szolgáltató, ahogy a következőket sem:

  • a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladékot,
  • veszélyes hulladékot (pl.: elektronikai hulladékot, festéket, vegyszert, növényvédő szert, ezek göngyölegeit)
  • építési-bontási hulladékot ( sittet),
  • üvegezett ablak/ajtó hulladékot,
  • veszélyes építési hulladékot, ( például kátrányt, hullámpalát )
  • szelektíven gyűjtendő hulladékot,
  • gumiabroncsot, gépjármű roncsot és egyéb járműalkatrészeket

Újdonság a szemétgyűjtésben

Újdonság az október 1-jétől hatályos általános szerződési feltételek kapcsán, hogy bevezetik a mobil hulladékgyűjtő udvar fogalmát. Ez egy járműkonvoj, és a lényeg, hogy változó helyszíneken, meghatározott időpontokban gyűjtik be így a szelektív hulladékot.

A szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történik változás, a megszokott rendszerben viszik el továbbra is a szemetet a szolgáltató partnerei, hívta fel a figyelmet a MOHU a sajtónak adott közleményében, írta a beol.hu. Vármegyénkben továbbra is az NHSZ Tatabánya lája el a szemétszállítási szolgáltatást, a települési listát is tartalmazza a szabályzat.

 

