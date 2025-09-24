1 órája
Jócskán drágul a hulladék Tatabányán is - így szigorítanak a szemétszállításban
Szigorítások és átalakítások jönnek október elejétől. A szemétszállítás új feltételei nemcsak a kukák használatát szabályozzák, hanem a lakossági lomtalanítást és a hulladékudvarok működését is érintik.
Új időszámítás kezdődik a hulladékszállításban október 1-jétől, amikor hatályba lépnek a MOHU által közzétett és postázott új általános szerződési feltételek (ÁSZF). A változások a mindennapi szemétszállítástól a lomtalanításon át egészen az építési törmelék leadásáig több területet is érintenek.
Szemétszállítás - változások
Továbbra is tilos a vegyes gyűjtőedénybe tenni a papírt, műanyagot, fémet, építési törmeléket vagy elektronikai hulladékot. Újdonság, hogy a kuka fedele kötelezően zárva kell legyen – ha túlcsordul, a plusz hulladék külön szolgáltatásnak számít.
Továbbá megtudtuk a BEOL.hu portálról, hogy amennyiben a kuka nem a szolgáltató hibájából sérül, nyolc napon belül az ingatlanhasználó köteles javíttatni vagy pótolni saját költségén. Ha használhatatlan, a szemétszállító a díjat ugyan kiszámlázza, de a hulladékot nem viszi el.
Súlykorlát a kukáknál
Az ÁSZF pontosan meghatározza a maximális súlyt:
- 60 literes kuka: 15 kg
- 80 literes: 17 kg
- 120 literes: 27 kg
- 240 literes: 50 kg
- 770 literes: 175 kg
- 1100 literes: 250 kg
Ha ennél nehezebb a tartalom, nem szállítják el.
Lomtalanítás is kötelező
A szolgáltatónak évente egyszer kötelező lomtalanítást biztosítania, de csak olyan hulladék tehető ki, amely a kukába nem fér bele. Építési törmelék, elektronikai eszköz vagy 50 kg-nál nehezebb, illetve 2 méternél nagyobb tárgy továbbra sem helyezhető ki.
Fizetős lesz a törmelék leadása
Új szabály, hogy 2026. január 1-jétől fizetni kell az építési törmelék lerakásáért. Addig háztartási mennyiségben még ingyen leadható. Emellett meghatározzák a leadható mennyiségeket:
- gumiabroncs: naponta max. 4 db, évente 16 db
- lom: naponta 150 kg, évente 600 kg
Továbbá bevezetik a mobil hulladékudvar fogalmát is, vagyis időszakos, előre meghirdetett helyszíneken is leadható lesz speciális hulladék.
Tudta? – Így használja a hulladékudvart!
A hulladékudvarokban számos anyagot ingyen le lehet adni lakcímkártya bemutatásával, például papírt, üveget, műanyagot, fémhulladékot, zöldhulladékot vagy kisebb mennyiségű lomot. Fontos azonban, hogy a leadható hulladékok listája és a mennyiségi korlátok településenként eltérhetnek, ezért indulás előtt mindig érdemes tájékozódni a MOHU honlapján. Így elkerülhetők a kellemetlenségek és a felesleges költségek.
Jelentős díjemelkedés jön
Az EPR-díjak (kiterjesztett gyártói felelősség) októbertől emelkednek, ami a gyártók terheit növeli, ám ezek az árak beépülnek a termékek végső árába is. Példák az emelésre:
- nem újrahasználható fém: 186 Ft/kg → 198 Ft/kg
- üvegcsomagolás: 77 Ft/kg → 107 Ft/kg
- textil csomagolás: 67 Ft/kg → 148 Ft/kg
- gépjármű akkumulátor: 238 Ft/kg → 390 Ft/kg
- lámpák: 306 Ft/kg → 419 Ft/kg
- reklámhordozó papír: 94 Ft/kg → 204 Ft/kg
- személyautók (M1 kategória): 29,07 Ft/kg → 44,89 Ft/kg
- elektromos autók: 51,21 Ft/kg → 65,35 Ft/kg
Mit jelent ez a lakosságnak?
Az új szabályok betartása fokozott figyelmet igényel a szemétkezelésben, miközben a dráguló EPR-díjak miatt a boltok polcain is érezhető áremelkedés várható. A szabályszegés komoly következményekkel járhat: a túlpakolt vagy nem megfelelően használt kuka miatt a szemétszállító nem viszi el a hulladékot, de a díjat ugyanúgy kiszámlázza. Ha nagyobb mennyiségű vagy speciális hulladéktól szeretne megszabadulni, érdemes a hulladékudvarokat vagy a mobil gyűjtőpontokat igénybe venni. Ezzel elkerülhető a bírság és az illegális lerakás kockázata is.
Illegális hulladék
Nemrég lapunkban is foglalkoztunk az illegális hulladék kérdésével, amikor bemutattuk, kinek a kötelessége eltakarítani a szemétkupacokat. Akkor kiderült: az eljárások a kormányhivatal hatáskörébe tartoznak, és a bejelentés után mindig az ingatlan tulajdonosát kötelezik a szemét elszállítására. Ez azt jelenti, hogy közterület esetén az önkormányzatnak kell lépnie, magánterületnél pedig a tulajdonos viseli a költségeket – függetlenül attól, ki szemetelt oda.
