Jócskán drágul a hulladék Tatabányán is - így szigorítanak a szemétszállításban

Új időszámítás kezdődik a hulladékszállításban október 1-jétől, amikor hatályba lépnek a MOHU által közzétett és postázott új általános szerződési feltételek (ÁSZF). A változások a mindennapi szemétszállítástól a lomtalanításon át egészen az építési törmelék leadásáig több területet is érintenek.

Tatabányán is változnak a szemétszállítás szabályai október 1-jétől – a szigorítások a kukák használatát és a hulladék leadását is érintik

Forrás: 24 Óra

Szemétszállítás - változások

Továbbra is tilos a vegyes gyűjtőedénybe tenni a papírt, műanyagot, fémet, építési törmeléket vagy elektronikai hulladékot. Újdonság, hogy a kuka fedele kötelezően zárva kell legyen – ha túlcsordul, a plusz hulladék külön szolgáltatásnak számít.

Továbbá megtudtuk a BEOL.hu portálról, hogy amennyiben a kuka nem a szolgáltató hibájából sérül, nyolc napon belül az ingatlanhasználó köteles javíttatni vagy pótolni saját költségén. Ha használhatatlan, a szemétszállító a díjat ugyan kiszámlázza, de a hulladékot nem viszi el.

Súlykorlát a kukáknál

Az ÁSZF pontosan meghatározza a maximális súlyt:

60 literes kuka: 15 kg

80 literes: 17 kg

120 literes: 27 kg

240 literes: 50 kg

770 literes: 175 kg

1100 literes: 250 kg

Ha ennél nehezebb a tartalom, nem szállítják el.

Lomtalanítás is kötelező

A szolgáltatónak évente egyszer kötelező lomtalanítást biztosítania, de csak olyan hulladék tehető ki, amely a kukába nem fér bele. Építési törmelék, elektronikai eszköz vagy 50 kg-nál nehezebb, illetve 2 méternél nagyobb tárgy továbbra sem helyezhető ki.

Fizetős lesz a törmelék leadása

Új szabály, hogy 2026. január 1-jétől fizetni kell az építési törmelék lerakásáért. Addig háztartási mennyiségben még ingyen leadható. Emellett meghatározzák a leadható mennyiségeket:

gumiabroncs: naponta max. 4 db, évente 16 db

lom: naponta 150 kg, évente 600 kg

Továbbá bevezetik a mobil hulladékudvar fogalmát is, vagyis időszakos, előre meghirdetett helyszíneken is leadható lesz speciális hulladék.

Tudta? – Így használja a hulladékudvart! A hulladékudvarokban számos anyagot ingyen le lehet adni lakcímkártya bemutatásával, például papírt, üveget, műanyagot, fémhulladékot, zöldhulladékot vagy kisebb mennyiségű lomot. Fontos azonban, hogy a leadható hulladékok listája és a mennyiségi korlátok településenként eltérhetnek, ezért indulás előtt mindig érdemes tájékozódni a MOHU honlapján. Így elkerülhetők a kellemetlenségek és a felesleges költségek.

Jelentős díjemelkedés jön

Az EPR-díjak (kiterjesztett gyártói felelősség) októbertől emelkednek, ami a gyártók terheit növeli, ám ezek az árak beépülnek a termékek végső árába is. Példák az emelésre:

nem újrahasználható fém: 186 Ft/kg → 198 Ft/kg

üvegcsomagolás: 77 Ft/kg → 107 Ft/kg

textil csomagolás: 67 Ft/kg → 148 Ft/kg

gépjármű akkumulátor: 238 Ft/kg → 390 Ft/kg

lámpák: 306 Ft/kg → 419 Ft/kg

reklámhordozó papír: 94 Ft/kg → 204 Ft/kg

személyautók (M1 kategória): 29,07 Ft/kg → 44,89 Ft/kg

elektromos autók: 51,21 Ft/kg → 65,35 Ft/kg

Mit jelent ez a lakosságnak?

Az új szabályok betartása fokozott figyelmet igényel a szemétkezelésben, miközben a dráguló EPR-díjak miatt a boltok polcain is érezhető áremelkedés várható. A szabályszegés komoly következményekkel járhat: a túlpakolt vagy nem megfelelően használt kuka miatt a szemétszállító nem viszi el a hulladékot, de a díjat ugyanúgy kiszámlázza. Ha nagyobb mennyiségű vagy speciális hulladéktól szeretne megszabadulni, érdemes a hulladékudvarokat vagy a mobil gyűjtőpontokat igénybe venni. Ezzel elkerülhető a bírság és az illegális lerakás kockázata is.