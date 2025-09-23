Hosszú évek után tér vissza egy fontos szakrendelés Tatára

Hosszú várakozás ért véget: 2025 októberétől ismét lesz szemészet Tatán. A jó hírről a város közösségi oldalán számoltak be. Az eddig főként az idősebb korosztályt érintő probléma – miszerint a betegeknek a tatabányai kórházba kellett utazniuk vizsgálatokra – most végre megoldódhat, hiszen a tatai rendelőintézetben újra fogadják a pácienseket.

Újra elérhető lesz a szemészet Tatán, mutatjuk, hogy mikor lesz rendelés

Forrás: Szent Borbála Kórház

A Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház tájékoztatása szerint a szemészeti szakrendelés 2025. október 2-án indul az Árpád-házi Szent Erzsébet Rendelőintézetben. A rendelés beutaló nélkül, előjegyzés alapján vehető igénybe – sürgős, akut esetek kivételével.

Szemészet Tatán:

Októberben: minden csütörtökön és pénteken 9:30–14:30-ig

Novembertől: minden csütörtökön és pénteken 8:00–13:00-ig

Helyszín: Árpád-házi Szent Erzsébet Rendelőintézet, I. emelet, 14-es ajtó.

Bejelentkezés:

Telefonon: Egészségvonal 1812, valamint 34/586-724 és 34/586-725

Személyesen: Betegfelvételi Iroda

Online: EgészségAblak

Közvetlen telefonos elérhetőség:

06/34-586-722/126-os mellék

06/34-586-721

A szemészeti rendelés újraindulása jelentős könnyebbség lesz a tataiaknak, hiszen így a vizsgálatok és kezelések helyben, gyorsabban és egyszerűbben lesznek elérhetők.