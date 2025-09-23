1 órája
Hosszú évek után tér vissza egy fontos szakrendelés Tatára
Hosszú évek után ismét elérhető lesz a fontos szakrendelés Tatán. Októbertől újraindul a szemészet Tatán, amely főként az idősebb korosztály számára jelent nagy könnyebbséget.
Hosszú várakozás ért véget: 2025 októberétől ismét lesz szemészet Tatán. A jó hírről a város közösségi oldalán számoltak be. Az eddig főként az idősebb korosztályt érintő probléma – miszerint a betegeknek a tatabányai kórházba kellett utazniuk vizsgálatokra – most végre megoldódhat, hiszen a tatai rendelőintézetben újra fogadják a pácienseket.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház tájékoztatása szerint a szemészeti szakrendelés 2025. október 2-án indul az Árpád-házi Szent Erzsébet Rendelőintézetben. A rendelés beutaló nélkül, előjegyzés alapján vehető igénybe – sürgős, akut esetek kivételével.
Szemészet Tatán:
Októberben: minden csütörtökön és pénteken 9:30–14:30-ig
Novembertől: minden csütörtökön és pénteken 8:00–13:00-ig
Helyszín: Árpád-házi Szent Erzsébet Rendelőintézet, I. emelet, 14-es ajtó.
Bejelentkezés:
- Telefonon: Egészségvonal 1812, valamint 34/586-724 és 34/586-725
- Személyesen: Betegfelvételi Iroda
- Online: EgészségAblak
Közvetlen telefonos elérhetőség:
- 06/34-586-722/126-os mellék
- 06/34-586-721
A szemészeti rendelés újraindulása jelentős könnyebbség lesz a tataiaknak, hiszen így a vizsgálatok és kezelések helyben, gyorsabban és egyszerűbben lesznek elérhetők.