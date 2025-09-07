Fedezd fel a Szelim-barlang izgalmas világát - 5 érdekesség a legendáktól a filmforgatásokig

A Gerecse egyik legszebb látnivalója a Szelim-barlang, amely Tatabánya fölött magasodik. A rövid, de élményekben gazdag túraútvonalon haladva a kirándulók friss levegővel, látványos sziklákkal és csodás kilátással találkoznak. A barlang különlegessége, hogy évezredek óta menedéket nyújtott az embereknek, ma pedig békés pihenőhely és fotózni való panorámapont. Ha természetközeli kikapcsolódást keresel, a Szelim-barlang ideális úti cél egy hétvégi kiránduláshoz.

Szelim-barlang - Fotó: Vida Beáta

Íme, 5 érdekesség, amiért érdemes felfedezni a tatabányai Szelim-barlangot

1. Őskori használat és ásatások

A barlangban végzett ásatások során előkerültek neandervölgyi és felső-paleolit kori emberi nyomok, köztük kőeszközök és csontmaradványok, amelyek azt bizonyítják, hogy akár 70-80 ezer évvel ezelőtt is éltek benne az őseink.

2. Jelentős régészeti lelőhely

A Szelim-barlang Magyarország egyik legismertebb ősrégészeti helyszíne; fokozottan védett terület régészeti és őslénytani értékei miatt.

3. Impozáns méretek és különleges formák

A barlang 45 méter hosszú, legmagasabb belmagassága 18 méter. Több hatalmas bejárata és mennyezeti beszakadásai lenyűgöző formát adnak az üregnek.

4. Elnevezések és legendák

A barlang neve többféleképpen él: Szelim-barlang, Szelim-lyuk, Bánhidai nagy barlang, Eperjes-barlang. A név eredetéről eltérő elméletek léteznek: egyesek szerint Szelim szultánról kapta, mások szerint a „nyereg” vagy „szem” formára utal.

5. Modern média és filmes utalások

A barlang különleges atmoszférája miatt filmesek is felfigyeltek rá: többek között az Eragon és a Vaják (The Witcher) jeleneteiben is feltűnik.

A Szelim-barlang legendája A Gerecse sziklái között tátongó barlangról azt mesélik, hogy egykor a tatárjárás idején nyújtott menedéket a falusiaknak. Amikor az ellenség rájuk talált, tüzet gyújtott a bejáratnál, sűrű füsttel űzve ki az embereket – és senki sem menekült meg. Mások szerint a barlang nevét Szelim szultánról kapta, aki seregével itt ütött tanyát. Így maradt fenn a hely, ahol a kőfalak ma is őrzik a múlt titkait és a régi idők fájdalmas emlékeit.

Ma a barlang a természetjárók kedvelt úti célja, ahonnan lélegzetelállító panoráma nyílik Tatabányára és a környező dombokra. Ha különleges kirándulóhelyet keresel, amely egyszerre kínál történelmet, természetet és könnyű túrát, akkor a Szelim-barlang ideális választás.