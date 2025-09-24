szeptember 24., szerda

A "szedd magad alma" akciós őszi szüret, kiváló családi program a nyár búcsúztatására

Beköszöntött az ősz, amikor sokan ragadnak kosarat. A szedd magad alma akciókban nemcsak friss gyümölcsöt vihetünk haza kedvező áron, hanem egyben tartalmas családi programot is kapunk. Mutatjuk, hol várják az érdeklődőket Komárom-Esztergom megyében, és környékén.

Veszprémi Dániel

Ősszel beköszönt az alma szezon. A megye ültetvényein több népszerű fajta is elérhető. Az Idared tartós, jól tárolható gyümölcs, míg a Golden Gála és a Pinova lédús, édeskés ízű csemege. A Topáz és a Jeromine savanykásabb karaktert kínál, a Red Jonaprince pedig az egyik legszebb piros héjú fajta, amely süteményekhez és friss fogyasztásra is tökéletes. Az alábbi gyümölcsös kertekben telepakolhatod kosarad, a "szedd magad alma" akció keretein belül, a tökéletes almás pite elkészítéséhez.

Szedd magad alma: egy fantasztikus családi program, és a tökéletes almás pite titka.
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Jó áron szedhetjük, amíg a készlet kitart

A termelők bevallották, hogy a fagyos tavasz idén megtizedelte a termést, több almafa egyáltalán nem hozott gyümölcsöt. Ennek ellenére a megye gyümölcsösei most is megnyitják kapuikat, így a szedd magad alma akciókban még mindig, a boltinál jóval kedvezőbb áron juthatunk hozzá a zamatos fajtákhoz. Sőt, a piaci árakhoz viszonyítva is jól járunk, ami az Idared esetében általában 800 Ft/kg, Jonagold-nál pedig 850 Ft/kg.

Élmény és spórolás egyszerre

A szedd magad alma akciók nem csupán a bevásárlásról szólnak, hanem igazi közösségi és családi programot kínálnak. Friss levegőn, festői környezetben tölthetünk el egy délelőttöt, miközben kedvező áron szerezzük be a következő hetekre való gyümölcsmennyiséget. Néhány helyen külön előkészített kosarakkal készülnek, azok számára, akik már nem szívesen másznak létrára a gyümölcsért. Aki szeretné megtapasztalni az őszi szüret hangulatát, Komárom-Esztergom megyében most több helyszínen is megteheti.

Szedd Magad Alma - Szob

A megyehatárhoz közeli Szobon szeptember 27-től várják a látogatókat minden nap 9 és 17 óra között. Az alma kilója itt 450 Ft, és a környékbeli táj szépsége miatt sokan piknikezéssel is összekötik a szüretet. Nem ritka, hogy Szlovákiából is érkeznek vendégek, hiszen a határ közelsége igazán vonzóvá teszi a helyet.

Vadalma Tanya - Gyermely

Gyermelyen a Vadalma Tanya csütörtöktől vasárnapig 8 és 16:30 között tart nyitva, ahol 350 Ft/kg áron szedhetjük meg a kosarunkat. A barátságos hangulatú gyümölcsös a helyiek egyik kedvence, a szervezők szerint a jövő héten is hasonló időbeosztással várják a családokat.

Ipoly 2000 Fruct Kft. - Ipolydamásdi Almavásár

Az ipolydamásdi gyümölcsösben szeptember 25-től, csütörtöktől egészen október 30-ig tart az almaszüret. A vásárlókat minden nap 8 és 14 óra között várják, hétvégén is. Az ár 200 Ft/kg és 450 Ft/kg között, almafajtától függően alakul, a választék pedig igazán bőséges: Idared, Golden Gála, Pinova, Topáz, Jeromine és Red Jonaprince is megtalálható a kínálatban.

