„A jó szauna mindig lelassít” – etikett, tippek és a nagy kérdés lehet-e betegen szaunázni?

A szauna különösen népszerű a téli időszakban: nemcsak melegít, hanem erősíti az immunrendszert, oldja a feszültséget és igazi közösségi élményt is adhat. De hogyan illik szaunázni, mik az alapvető szabályok, és mi a helyzet akkor, ha valaki éppen beteg? A szauna használat és a szauna hatása témakörökről beszélgettünk Jánossal, aki évek óta vezet szaunaszeánszokat a környék fürdőiben.

A szauna hatása a szervezetre sokrétű: erősíti az immunrendszert, javítja a keringést és segíti a testi-lelki feltöltődést

A szauna hatása a szervezetre

A forró levegőben a test hőmérséklete megemelkedik, a keringés felgyorsul, a pórusok kitágulnak és intenzív izzadás kezdődik. Ennek hatására:

tisztul a bőr,

erősödik az immunrendszer,

javul a vérkeringés,

csökken a stressz.

János, tapasztalt szaunamester szerint a lelki hatás is legalább ilyen fontos:

A mai rohanásban a szauna mindig lelassít. Negyed óra, amikor a test és a lélek is megnyugszik.

Milyen szaunák közül választhatunk?

A szauna használat nem mindenhol egyforma, hiszen különböző típusok közül választhatunk:

Finn szauna: klasszikus, 80–100 °C-os, száraz, alacsony páratartalommal. Teljes testet átmelegíti, igazi izzasztó élmény.

Infraszauna: 50–60 °C-os, infrasugarakkal melegíti a testet belülről. Kíméletesebb, kezdőknek és ízületi panaszokkal élőknek is kedvezőbb.

Gőzkabin: alacsonyabb hőfokon (45–47 °C), de szinte 100%-os páratartalommal működik. Különösen jó a légutakra, de elsőre fojtó érzést kelthet.

Ahogy János, tapasztalt szaunamester meséli:

Aki a finnt nem bírja, sokszor inkább az infrát választja. Légúti panaszokra viszont a finn is kifejezetten jótékony lehet.

Hogyan zajlik egy szaunaszeánsz?

János közel tíz éve dolgozik fürdőkben, hat-hét éve pedig szaunamesterként is.

Előtte azt sem tudtam, hogy a szaunát eszik vagy isszák. Aztán beleszerettem a hangulatába, és ma már több helyen is vezetek programokat

– meséli. A vezetett szeánsz során illóolajok, fények és zene teszik különlegessé a légkört, a mester legyezése pedig fokozza a hőérzetet. A program során illóolajokat használnak, zenével és fénnyel teremtik meg a hangulatot, a szaunamester pedig legyezéssel segíti, hogy a forró levegő egyenletesen járja át a teret. Ilyenkor nem a hőfok emelkedik, hanem a hőérzet: a pára, az illatok és a légmozgás együtt teszik sokkal intenzívebbé az élményt.