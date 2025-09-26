szeptember 26., péntek

Szaunavilág

1 órája

„A jó szauna mindig lelassít” – etikett, tippek és a nagy kérdés lehet-e betegen szaunázni?

Címkék#jános szaunamester#szaunaszeánsz#szaunavilág#immunrendszer#etikett#stresszkezelés

A hűvös hónapokkal együtt újra megtelnek a szaunavilágok. Megkérdeztünk egy tapasztalt szaunamestert, hogy milyen a szauna hatása, hogyan illik szaunázni, miben más egy szeánsz, mik a leggyakoribb hibák – és mit tegyünk, ha épp betegek vagyunk.

Bajcsy Tünde

A szauna különösen népszerű a téli időszakban: nemcsak melegít, hanem erősíti az immunrendszert, oldja a feszültséget és igazi közösségi élményt is adhat. De hogyan illik szaunázni, mik az alapvető szabályok, és mi a helyzet akkor, ha valaki éppen beteg? A szauna használat és a szauna hatása témakörökről beszélgettünk Jánossal, aki évek óta vezet szaunaszeánszokat a környék fürdőiben. 

A szauna hatása a szervezetre sokrétű: erősíti az immunrendszert, javítja a keringést és segíti a testi-lelki feltöltődést.
Forrás: pexels.com

A szauna hatása a szervezetre

A forró levegőben a test hőmérséklete megemelkedik, a keringés felgyorsul, a pórusok kitágulnak és intenzív izzadás kezdődik. Ennek hatására:

  • tisztul a bőr,
  • erősödik az immunrendszer,
  • javul a vérkeringés,
  • csökken a stressz.

János, tapasztalt szaunamester szerint a lelki hatás is legalább ilyen fontos:

A mai rohanásban a szauna mindig lelassít. Negyed óra, amikor a test és a lélek is megnyugszik.

Milyen szaunák közül választhatunk?

A szauna használat nem mindenhol egyforma, hiszen különböző típusok közül választhatunk:

  • Finn szauna: klasszikus, 80–100 °C-os, száraz, alacsony páratartalommal. Teljes testet átmelegíti, igazi izzasztó élmény.
  • Infraszauna: 50–60 °C-os, infrasugarakkal melegíti a testet belülről. Kíméletesebb, kezdőknek és ízületi panaszokkal élőknek is kedvezőbb.
  • Gőzkabin: alacsonyabb hőfokon (45–47 °C), de szinte 100%-os páratartalommal működik. Különösen jó a légutakra, de elsőre fojtó érzést kelthet.

Ahogy János, tapasztalt szaunamester meséli:

Aki a finnt nem bírja, sokszor inkább az infrát választja. Légúti panaszokra viszont a finn is kifejezetten jótékony lehet.

Hogyan zajlik egy szaunaszeánsz?

János közel tíz éve dolgozik fürdőkben, hat-hét éve pedig szaunamesterként is. 

Előtte azt sem tudtam, hogy a szaunát eszik vagy isszák. Aztán beleszerettem a hangulatába, és ma már több helyen is vezetek programokat

 – meséli. A vezetett szeánsz során illóolajok, fények és zene teszik különlegessé a légkört, a mester legyezése pedig fokozza a hőérzetet. A program során illóolajokat használnak, zenével és fénnyel teremtik meg a hangulatot, a szaunamester pedig legyezéssel segíti, hogy a forró levegő egyenletesen járja át a teret. Ilyenkor nem a hőfok emelkedik, hanem a hőérzet: a pára, az illatok és a légmozgás együtt teszik sokkal intenzívebbé az élményt.

Szauna etikett – hogyan illik szaunázni?

A közös élmény csak akkor kellemes, ha betartjuk az alapvető szabályokat. A szaunába mindig zuhanyzás után lépjünk be, és használjunk lepedőt, amelyre ráülünk és amire a lábunkat is helyezzük. Fürdőruha nélküli szaunázás lenne a legideálisabb, de sok helyen a házirend másként rendelkezik.

A szauna jótékony hatása nemcsak a testet, hanem a lelket is felfrissíti: erősíti az immunrendszert és segít oldani a stresszt
Forrás: pexels.com

A nagy kérdés, hogy lehet-e betegen szaunázni?

A legtöbbeket talán az foglalkoztatja legjobban, hogy vajon szabad-e szaunázni akkor, ha valaki beteg. A hivatalos álláspont egyértelmű: lázasan vagy fertőző tünetekkel tilos a szaunába menni. A gyakorlat azonban árnyaltabb képet mutat, és ezt János tapasztalatai is megerősítik. 

Sok vendégnél azt látja, hogy egy enyhébb meghűlés vagy nátha mellett a szauna felgyorsíthatja a gyógyulást. A felhevülés és az intenzív izzadás ugyanis segítik a szervezet védekező mechanizmusait, és a fokozott keringés is támogatja a regenerációt. Ugyanakkor másoknál éppen ellenkező hatást vált ki: belobbanhat egy meglévő gyulladás, vagy erősödhetnek a tünetek.

Nagyon sokszor látom, hogy hamarabb elmúlik a probléma, mint szauna nélkül – ami két hétig tartana, az szaunázással akár három-négy nap alatt rendeződik

– meséli.

A krónikus gyulladások esetében – például ízületi problémáknál – különösen óvatosnak kell lenni. Előfordul, hogy a meleg enyhíti a panaszokat, de az is, hogy éppen ront az állapoton. Szív- és érrendszeri betegségeknél még nagyobb a kockázat: a szauna hatása ugyanis hirtelen megterheli a keringést, és nem biztos, hogy a szív ezt jól viseli.

Szauna magas vérnyomás mellett

Külön figyelmet érdemel a szauna magas vérnyomás esetén. A felhevülés önmagában kedvező lehet, hiszen sokaknál csökkenti a vérnyomást. A hirtelen hideg vizes merülés azonban veszélyes, mert a gyors érösszehúzódás komoly terhelést ró a szívre. 

A szaunázás lényege a forró és a hideg váltakozása. A felhevült testet hideg zuhannyal, friss levegővel vagy merülőmedencével hűtjük vissza. 

A hideg merülő remek bőredzés, de magas vérnyomásnál vagy szívgondnál inkább hideg zuhanyt, esetleg friss levegőt javaslok. A szívnek túl nagy terhelés lehet a hirtelen hideg

– figyelmeztet János.

Hol találhatók szaunák a térségben?

Komárom-Esztergom megye szerencsére bővelkedik wellnessközpontokban és fürdőkben, ahol szaunarészleg is várja a látogatókat.

  • Esztergom – Az Aquasziget Élményfürdő és a hozzá kapcsolódó Portobello Wellness & Yacht Hotel modern szaunavilággal rendelkezik, többféle szaunatípust is kipróbálhatnak a vendégek. A Bellevue Hotelben szintén található hangulatos wellness- és szaunarészleg.
  • Komárom – A Brigetio Gyógyfürdőben nemcsak gyógyvizes medencék, hanem szaunák és szaunaszeánszok is várják a pihenni vágyókat.
  • Tatabánya – A Gyémánt Fürdő wellness részlege igazi családi kedvenc, ahol finn szauna, infra- és gőzkabin is helyet kapott.
  • Tata – A Kristály Imperial Hotel és a Gottwald Hotel wellness-részlegében szintén többféle szaunázási lehetőség közül választhatnak a vendégek.

A szauna használat nemcsak testi, hanem lelki feltöltődést is ad. Erősíti az immunrendszert, javítja a keringést és segít kiszakadni a mindennapok rohanásából. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni az alapvető szabályokról és a szauna etikett betartásáról, hiszen így lesz az élmény mindenki számára biztonságos és élvezetes. A szauna előnyei egészségünkre és közérzetünkre is hosszú távon hatnak.

 

