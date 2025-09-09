szeptember 9., kedd

Őszi Szarvasos Puzzle - Fedezd fel az erdeink varázsát!

Az őszi erdők különleges hangulata mindenkit elvarázsol. A szarvasok békés legelészése, a lehulló levelek és a bőgő bikák látványa most egy online puzzle formájában is élvezhető. Merülj el a Komárom-Esztergom vármegyei erdők varázslatos világában, és állítsd össze a szarvasokkal teli őszi képet!

Varga Panna

Az ősz a természet egyik legszínesebb időszaka. Komárom-Esztergom megye erdői ilyenkor aranyló levelektől ragyognak, miközben a szarvasok békésen legelésznek az erdőszéleken.

szarvasok
Legelő őzek
Fotó: Kaffeesüchtig / Forrás: https://pixabay.com/hu/photos/

Magyarországon a megye erdeiben leggyakrabban a gímszarvas , a dámszarvas és az őz  fordul elő. Bár a jávorszarvas ritkább, előfordulása is dokumentált. A szarvasok ősszel különösen látványosak: az agancsok megújulása, a bikák bőgése és a tisztásokon legelésző állatok látványa inspiráló élmény minden természetkedvelőnek. Ez az időszak tökéletesen megjeleníthető egy online puzzle-ben, ahol a színes levelek, termések, gesztenyék és gombák mind hozzájárulnak az autentikus őszi hangulathoz.

A puzzle játék nemcsak szórakoztató, hanem a koncentrációt és a türelmet is fejleszti. Miközben kirakod az erdei szarvasokkal teli jelenetet a képernyőn, közelebb kerülsz a természethez és az őszi erdők szépségéhez.

Így rakd ki a puzzle-t: Szarvasok

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

preview35pieceSzarvas puzzle

Segítségül a fénykép róla:

Dámszarvas
Fotó: RickDekker / Forrás: https://pixabay.com/hu/photos/

 

 

