54 perce
Itt a vagyonokat érő videó: így lehet szarvasgombakereső a kutyájából
Látványos bemutatóval várták a vendégeket a Tatai SVÉT-en: Szamóca, a keresőkutya mutatta meg tudását. A főszerepben idén a szarvasgomba volt, amelyből a közönség azt is megtudhatta, miért számít igazi gasztronómiai kincsnek.
A tatai SVÉT idei egyik legkülönlegesebb programja a szarvasgomba kereső bemutató volt, ahol Szamóca, a képzett keresőkutya mutatta meg tudományát.
Gazdája, Farkas Szilvia vezetésével a közönség bepillanthatott abba, hogyan találják meg a föld alatt rejtőző, nagyra becsült ínyencséget.
Szamóca a szarvasgomba vadász
– Kevesen tudják, de Magyarországon viszonylag sok helyen terem szarvasgomba, ám a minőségük nagyon eltérő – mondta Szilvia, miközben Szamóca már a földbe rejtett gombák után szimatolt. – Az igazán jó minőségű szarvasgomba csak kis mennyiségben érhető el, megtalálásához pedig elengedhetetlen a jól kiképzett kutya és a tapasztalt kutyavezető.
A kutyás keresés látványosan bizonyította, hogy a különleges gombák felleléséhez nem elég a szerencse: Szamóca gyorsan és pontosan jelezte a rejtekhelyeket. A közönség minden találatot tapssal köszöntött, a négylábú pedig természetesen jutalomfalattal kapta meg a megérdemelt elismerést.
Szilvia hozzátette: nem csak a profi gombászok számára vonzó ez a világ, egyre többen választják hobbinak a szarvasgomba-keresést. – Sokan fordulnak hozzám, akik szeretnének belevágni, így előbb vagy utóbb nálam kötnek ki tanulni – mesélte mosolyogva.
GALÉRIA: Szamóca a szarvasgomba "vadász" az Esterházy-kastélynál (Fotók: G.D.V.)Fotók: Goletz-Deák Viktória
Miért ilyen értékes a szarvasgomba?
Nem véletlenül számít különlegességnek a szarvasgomba: illata intenzív, íze egyedi, az ételeknek karakteres mélységet ad. Értékét tovább növeli, hogy rendkívül nehéz megtalálni, szezonálisan elérhető, és csak meghatározott környezeti feltételek mellett terem. A szarvasgomba ára akár a több százezer forintot is elérheti kilónként, a fajtától és minőségtől függően – derül ki az árkalauz.hu összeállításából. A nyári szarvasgomba például 100-200 ezer forint körül mozoghat, míg az igen ritka fehér szarvasgomba ára akár az egymillió forintot is meghaladhatja. Ez a különleges gomba tehát nemcsak gasztronómiai, hanem gazdasági szempontból is valódi kincsnek számít.
A bemutató így nemcsak szórakoztató, hanem tanulságos is volt: a közönség közelebbről is megismerhette, miért számít igazi gasztronómiai kincsnek a szarvasgomba, amelyért az éttermek is szívesen fizetnek, hogy különlegessé tegyék fogásaikat.