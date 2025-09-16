Itt a vagyonokat érő videó: így lehet szarvasgombakereső a kutyájából

A tatai SVÉT idei egyik legkülönlegesebb programja a szarvasgomba kereső bemutató volt, ahol Szamóca, a képzett keresőkutya mutatta meg tudományát.

Szamóca, a fekete labrador, gazdájával, Farkas Szilviával tartott bemutatót a szarvasgomba "vadászatról"

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Gazdája, Farkas Szilvia vezetésével a közönség bepillanthatott abba, hogyan találják meg a föld alatt rejtőző, nagyra becsült ínyencséget.

Szamóca a szarvasgomba vadász

– Kevesen tudják, de Magyarországon viszonylag sok helyen terem szarvasgomba, ám a minőségük nagyon eltérő – mondta Szilvia, miközben Szamóca már a földbe rejtett gombák után szimatolt. – Az igazán jó minőségű szarvasgomba csak kis mennyiségben érhető el, megtalálásához pedig elengedhetetlen a jól kiképzett kutya és a tapasztalt kutyavezető.

A kutyás keresés látványosan bizonyította, hogy a különleges gombák felleléséhez nem elég a szerencse: Szamóca gyorsan és pontosan jelezte a rejtekhelyeket. A közönség minden találatot tapssal köszöntött, a négylábú pedig természetesen jutalomfalattal kapta meg a megérdemelt elismerést.

Szilvia hozzátette: nem csak a profi gombászok számára vonzó ez a világ, egyre többen választják hobbinak a szarvasgomba-keresést. – Sokan fordulnak hozzám, akik szeretnének belevágni, így előbb vagy utóbb nálam kötnek ki tanulni – mesélte mosolyogva.