szeptember 16., kedd

Edit névnap

17°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
SVÉT

1 órája

Itt a vagyonokat érő videó: így lehet szarvasgombakereső a kutyájából

Címkék#Esterházy-kastély#SVÉT#szarvasgomba vadász#vadászat#Szamóca#program#kincs#gasztronómiai

Látványos bemutatóval várták a vendégeket a Tatai SVÉT-en: Szamóca, a keresőkutya mutatta meg tudását. A főszerepben idén a szarvasgomba volt, amelyből a közönség azt is megtudhatta, miért számít igazi gasztronómiai kincsnek.

A tatai SVÉT idei egyik legkülönlegesebb programja a szarvasgomba kereső bemutató volt, ahol Szamóca, a képzett keresőkutya mutatta meg tudományát.

szarvasgomba keres kutya
Szamóca, a fekete labrador, gazdájával, Farkas Szilviával tartott bemutatót a szarvasgomba "vadászatról"
Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

 Gazdája, Farkas Szilvia vezetésével a közönség bepillanthatott abba, hogyan találják meg a föld alatt rejtőző, nagyra becsült ínyencséget.

Szamóca a szarvasgomba vadász

– Kevesen tudják, de Magyarországon viszonylag sok helyen terem szarvasgomba, ám a minőségük nagyon eltérő – mondta Szilvia, miközben Szamóca már a földbe rejtett gombák után szimatolt. – Az igazán jó minőségű szarvasgomba csak kis mennyiségben érhető el, megtalálásához pedig elengedhetetlen a jól kiképzett kutya és a tapasztalt kutyavezető.

A kutyás keresés látványosan bizonyította, hogy a különleges gombák felleléséhez nem elég a szerencse: Szamóca gyorsan és pontosan jelezte a rejtekhelyeket. A közönség minden találatot tapssal köszöntött, a négylábú pedig természetesen jutalomfalattal kapta meg a megérdemelt elismerést.

Szilvia hozzátette: nem csak a profi gombászok számára vonzó ez a világ, egyre többen választják hobbinak a szarvasgomba-keresést. – Sokan fordulnak hozzám, akik szeretnének belevágni, így előbb vagy utóbb nálam kötnek ki tanulni – mesélte mosolyogva.

GALÉRIA: Szamóca a szarvasgomba "vadász" az Esterházy-kastélynál (Fotók: G.D.V.)

Fotók: Goletz-Deák Viktória

Miért ilyen értékes a szarvasgomba?

Nem véletlenül számít különlegességnek a szarvasgomba: illata intenzív, íze egyedi, az ételeknek karakteres mélységet ad. Értékét tovább növeli, hogy rendkívül nehéz megtalálni, szezonálisan elérhető, és csak meghatározott környezeti feltételek mellett terem. A szarvasgomba ára akár a több százezer forintot is elérheti kilónként, a fajtától és minőségtől függően – derül ki az árkalauz.hu összeállításából. A nyári szarvasgomba például 100-200 ezer forint körül mozoghat, míg az igen ritka fehér szarvasgomba ára akár az egymillió forintot is meghaladhatja. Ez a különleges gomba tehát nemcsak gasztronómiai, hanem gazdasági szempontból is valódi kincsnek számít.

A bemutató így nemcsak szórakoztató, hanem tanulságos is volt: a közönség közelebbről is megismerhette, miért számít igazi gasztronómiai kincsnek a szarvasgomba, amelyért az éttermek is szívesen fizetnek, hogy különlegessé tegyék fogásaikat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu