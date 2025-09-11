szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

16°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szarvasbőgés

1 órája

Szerelmesek törhetik rommá az autód, ez most 4 milliódba is kerülhet

Címkék#vadgázolás#Dr Farkas Károly#Farkas Károly#szarvasbőgés#autó#szarvas#casco#magyar autóklub

Ősszel, a szarvasbőgés idején megnő a vadmozgás, és ezzel együtt a vadgázolások száma is. Dr. Farkas Károly szerint a balesetek nagy része szinte kivédhetetlen, a károk pedig akár milliókra rúghatnak! A szakember pár tanáccsal szolgál, hogy biztonságosan közlekedhess, még a szarvasbőgés ideje alatt is.

Veszprémi Dániel

Aki este vagy hajnalban erdős területen autózik, nagyobb eséllyel találkozhat hirtelen az útra tévedő szarvassal vagy vaddisznóval. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen balesetek nemcsak anyagi kárt, hanem súlyos személyi sérülést is okozhatnak. A legfontosabb tanács: legyünk különösen óvatosak a szarvasbőgés időszaka alatt!

Deer,Crosses,Street, autó, kocsi, szarvas, szarvasbőgés, vadgázolás, erdő, tábla, vadállat, farkas károly, magyar autóklub
Mindennapos a vadgázolás. Dr. Farkas Károly elárulja mire figyeljünk szarvasbőgés ideje alatt.
Fotó: m.mphoto / Forrás:  Shutterstock

Mindennapos a vadgázolás

Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Közép-dunántúli Régió elnöke szerint az elmúlt hetekben szinte naponta hallani vadgázolásról:

Nagyon sok a vadelütés, most is beszéltem egy barátommal, akinek a Golf 6-osát bontotta le teljesen egy szarvas. Négy millió forintos kár keletkezett.

A károkat csak részben fedezi a biztosítás. Kötelező biztosításra ilyenkor nem számíthat az autós, a teljes kárt csak a casco téríti, már ha van. 

A vad ellen csak a casco éri meg. A kötelező nem fedi az ilyen baleseteket.

 -emelte ki a szakértő.

Miért különösen veszélyes a szarvasbőgés ideje?

Ősszel a szarvasok párzási időszaka miatt a bikák gyakrabban váltanak területet, gyakran csapatosan mozognak, és kiszámíthatatlanul jelenhetnek meg az utakon. A Duna menti területeken például gyakori, hogy a szarvasok a vízhez mennek inni, így az erdei utak mellett fokozott a veszély.

Egy vad elütése 85–90 százalékban kivédhetetlen. Ha egy vaddisznó vagy szarvas ugrik az útra, az a mai papírvékony autókat darabokra töri.

 – fogalmazott Farkas Károly.

Mit tehet az autós?

  • Óvatosan, mérsékelt sebességgel vezessünk erdős, vadveszélyt jelző táblával ellátott szakaszokon.
  • Inkább autópályán közlekedjünk, ha tehetjük, mert ott gyakorlatilag nincs vadveszély.
  • Ne próbáljuk elvinni a gázolt vadat! A vad ugyanis az állam tulajdona, és elvitel esetén lopásnak minősülhet.

Anyagi következmények

Egy vadgázolás költsége akár 3–4 millió forint is lehet a javítással együtt. Egy karosszéria-műhelyben dolgozó ismerőse például másfél milliós számlával szembesült, pedig szerencséje volt, hogy kisebb sérülés érte az autót. A casco azonban drága: egy középkategóriás autó éves díja akár 280 ezer forint is lehet.

Zoltán Attila Pajor videója jól bemutatja, milyen hirtelen jelenhet meg a vad:

Szarvasbőgés

Ebben az időszakában minden autósnak fokozottan figyelnie kell, különösen a kisebb utakon, erdős területeken. Bár a vadgázolások sokszor elkerülhetetlenek, az óvatos vezetés, a megfelelő biztosítás és a szabályok betartása csökkentheti a veszélyt és az anyagi károkat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu