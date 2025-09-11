Szerelmesek törhetik rommá az autód, ez most 4 milliódba is kerülhet

Aki este vagy hajnalban erdős területen autózik, nagyobb eséllyel találkozhat hirtelen az útra tévedő szarvassal vagy vaddisznóval. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen balesetek nemcsak anyagi kárt, hanem súlyos személyi sérülést is okozhatnak. A legfontosabb tanács: legyünk különösen óvatosak a szarvasbőgés időszaka alatt!

Mindennapos a vadgázolás. Dr. Farkas Károly elárulja mire figyeljünk szarvasbőgés ideje alatt.

Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Közép-dunántúli Régió elnöke szerint az elmúlt hetekben szinte naponta hallani vadgázolásról:

Nagyon sok a vadelütés, most is beszéltem egy barátommal, akinek a Golf 6-osát bontotta le teljesen egy szarvas. Négy millió forintos kár keletkezett.

A károkat csak részben fedezi a biztosítás. Kötelező biztosításra ilyenkor nem számíthat az autós, a teljes kárt csak a casco téríti, már ha van.

A vad ellen csak a casco éri meg. A kötelező nem fedi az ilyen baleseteket.

-emelte ki a szakértő.

Miért különösen veszélyes a szarvasbőgés ideje?

Ősszel a szarvasok párzási időszaka miatt a bikák gyakrabban váltanak területet, gyakran csapatosan mozognak, és kiszámíthatatlanul jelenhetnek meg az utakon. A Duna menti területeken például gyakori, hogy a szarvasok a vízhez mennek inni, így az erdei utak mellett fokozott a veszély.

Egy vad elütése 85–90 százalékban kivédhetetlen. Ha egy vaddisznó vagy szarvas ugrik az útra, az a mai papírvékony autókat darabokra töri.

– fogalmazott Farkas Károly.

Mit tehet az autós?

Óvatosan, mérsékelt sebességgel vezessünk erdős, vadveszélyt jelző táblával ellátott szakaszokon.

Inkább autópályán közlekedjünk, ha tehetjük, mert ott gyakorlatilag nincs vadveszély.

Ne próbáljuk elvinni a gázolt vadat! A vad ugyanis az állam tulajdona, és elvitel esetén lopásnak minősülhet.

Anyagi következmények

Egy vadgázolás költsége akár 3–4 millió forint is lehet a javítással együtt. Egy karosszéria-műhelyben dolgozó ismerőse például másfél milliós számlával szembesült, pedig szerencséje volt, hogy kisebb sérülés érte az autót. A casco azonban drága: egy középkategóriás autó éves díja akár 280 ezer forint is lehet.