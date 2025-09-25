Különleges bikát fotóztak az erdőben: váratlan felfedezést hozott a szarvasbőgés

Jakabházy Miklós, akit követői, Facebook-oldalán leginkább csak Maimalac néven ismernek, közel egy hétig követte a bikákat, és elkészítette azokat a fotókat, amelyekről eddig csak álmodott: a szarvasbőgés szezonját siker koronázta. Ám senki sem számított a vérfagyasztó látványra.

A szarvasbőgés résztvevői: a gímszarvas

Fotó: Jakabházy Miklós / Forrás: Maimalac/Facebok

Az idei szarvasbőgés sem marad történet nélkül

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, Jakabházy Miklós már évekre visszamenőleg járja az erdőt, és ha alkalma nyílik, szebbnél szebb képeket készít. Az amatőr természetfotós korábban elmesélte, miként történt, hogy tőle néhány méterre haladt el egy egész rudli, amely a szarvasok csoportját jelenti. Idén viszont valami olyat is lencsevégre kapott, amit csak ritkán látni.

A félszemű szarvasbika nem adta fel a harcot

Fotó: Jakabházy Miklós / Forrás: Maimalac/Facebok

Az volt a különlegessége az idei élménynek, hogy egy különösen impozáns bika napokig ugyanazon a területen maradt - mesélte a fotós. Állítása szerint, ez ritka, mert hajnalra már elvonulnak a szarvasok, most azonban szerencséje volt: a bika kitartott, így több alkalommal is lencsevégre kaphatta.

Először észre sem vettem, de az egyik szemét elvesztette, valószínűleg egy másik bikával folytatott harcban. A hárem ugyan az övé maradt, de ezért súlyos árat fizetett

- tette hozzá a fotóhoz.

A bika azonban ennek ellenére is uralja a területét: közel tíz tehénnel jár, és határozottan, őrző hangon bőg hajnalonként.

Olyan is előfordult, hogy 25 méterre tudtam megközelíteni, miközben előttem bőgött. Ez óriási élmény, amit nem lehet szavakba önteni - idézte fel Miklós. Hozzátette, hogy mindig egyeztet az erdészekkel, és a vadászat miatt nem is hatol be az erdő szívébe, hogy véletlenül se szenvedjen senki balesetet.

Jakabházy Miklós fotói nemcsak egyedi természeti pillanatokat mutatnak be, hanem a szarvasbőgés különleges, szinte misztikus hangulatát is rendre visszaadják. Talán a hangja okán, talán a hatalmas agancs miatt, de nem véletlenül lett a gímszarvas az erdő királya.